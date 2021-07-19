ПРАЙМЦена нефти Brent упала ниже $68 за баррель впервые с маяЦена нефти марки Brent опустилась на бирже ниже $68 за баррель впервые с 25 мая.RT на русскомК 22:39 мск цена Brent замедлила падение и находилась на уровне $68,10 за баррель, что на 7,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.ТАССВ то же время нефть марки WTI дешевеет до $65,93 за баррель (-7,87%).ТАССПадение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.РИА НовостиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuЭкономика сегодняПрофильРосбалтRT на русскомМуксун.fmАК&МИА Красная ВеснаИзвестияТелеканал RTVIOilCapital.ruФАНРоссийская газетаПодробнее о событииНазваны условия для роста доллара до 80 рублейРоссийская газета22:00Цена нефти марки Brent упала ниже $68 за баррель впервые с 25 маяРИА Новостивчера в 15:39Brent упала ниже $70Вестник Кавказавчера в 10:45Цена нефти марки Brent опустилась ниже $68 за баррель впервые с 27 маяТАССвчера в 15:34Brent упала ниже $70 впервые с 1 июняOilCapital.ruвчера в 10:51Цены на нефть снизились на фоне опасений вокруг штамма «дельта»ПРАЙМ18:47Цена нефти Brent опустилась ниже $68RT на русскомвчера в 15:39Показать ещёОценить35Поделиться