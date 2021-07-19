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Цена нефти Brent упала ниже $68 за баррель впервые с мая

Цена нефти марки Brent опустилась на бирже ниже $68 за баррель впервые с 25 мая.
RT на русском
К 22:39 мск цена Brent замедлила падение и находилась на уровне $68,10 за баррель, что на 7,46% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
ТАСС
В то же время нефть марки WTI дешевеет до $65,93 за баррель (-7,87%).
ТАСС
Падение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости

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