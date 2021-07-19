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Экономика

Цена нефти Brent упала ниже $68 за баррель впервые с мая

Стоимость августовских фьючерсов на нефть WTI на бирже ICE упала на 3,6% — до $69,2 за баррель.
OilCapital.ru
Сейчас же, подчеркнул эксперт, можно увидеть изменение нефтяных цен на 10% за неделю - как в сторону повышения, так и в сторону понижения.
Нефтегазовая вертикаль
Падение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
РИА Новости
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