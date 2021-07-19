Падение цен на нефть последовало за решением ОПЕК+ продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года до конца года и ежемесячно, начиная с августа 2021 года, увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.
View this post on Instagram A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) Поклонники же сомневаются, что появление Бородиной и Авагяна на одном и том же частном мероприятии является простым совпадением.
Обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину от директоров четырех предприятий-членов Ассоциации электрометаллургических предприятий (АЭМП), недовольных грядущим повышением экспортных пошлин на металл, рассматривают в Минпромторге РФ.
Российская авиация обладает большим потенциалом, авиастроительная отрасль продолжает создавать современную конкурентоспособную технику, заявил Владимир Путин на открытии XV Международного авиакосмического салона МАКС-2021.
Необходимо добиться снижения цен на овощи в торговых сетях уже в течение ближайших двух недель, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, открывая дискуссию на площадке "Единой России".