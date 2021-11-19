Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 4 октября опустилась ниже $79 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. К 15:52 мск цена фьючерса составила $78,17 за баррель — это самое низкое значение с 1 октября.В источнике
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал проект резолюции, внесенный в Конгресс США, согласно которому Владимира Путина не признают президентом, если он будет баллотироваться на выборах в 2024 году.
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