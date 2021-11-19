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Цена нефти Brent упала ниже $79 за баррель впервые с начала октября

Стоимость январского фьючерса нефти марки Brent в ходе сегодняшних торгов впервые с 4 октября опустилась ниже $79 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. К 15:52 мск цена фьючерса составила $78,17 за баррель — это самое низкое значение с 1 октября.В источнике

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ИА Красная Весна11:11
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Нефть падает на опасениях новых локдаунов в Европе
Финмаркет09:21
Стоимость Brent на бирже опустилась ниже $79 впервые за полтора месяца
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $79 за баррель в первые с 4 октября
ПРАЙМ07:03
Цена нефти Brent упала ниже 80 долларов впервые с начала октября
Российская газета17 ноября в 14:06
Цена нефти Brent упала ниже $80 впервые с октября
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