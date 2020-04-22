Энергетика
Вести.RuЦена нефти обновила рекорд скорости падения
Майские контракты на поставку WTI поздним вечером днем ранее резко подешевели и впервые упали до отрицательных значений — до минус $37,63 за баррель из-за исполнения (закрытия) майских контрактов. Нефтехранилища в США заполнены, и это ударило по цене американской нефти из-за сложности ее экспорта.
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Комментарии
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Общество
В больнице в Коммунарке находятся более 600 пациентов
РИА Новости 01:11
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать распространение коронавируса в России
Россия не будет подниматься в списке стран с наибольшим числом заболевших COVID-19, если власти регионов сдержат распространение коронавируса.
РБК 00:34
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил рекорд телеэфира
Газета.Ru вчера в 11:19
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
Киберспорт
В Valorant нашли платный скин, который даёт игрокам преимущество
Один из пользователей шутера Valorant нашёл в игре платный косметический предмет, который даёт владельцам преимущество.
3DNews 02:02
Общество
Взвешивать продукты самим не рекомендует покупателям Роспотребнадзор
В ведомстве подчеркнули, что покупателям магазинов рекомендуется приобретать овощи, фрукты и другие товары на развес в упакованном виде.
Live24 вчера в 09:34
Здоровье
В Кузбассе за сутки выявили 11 коронавирусных больных
Приводим данные по состоянию на 11:00 22 апреля. Ещё у одиннадцати пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция».
Город новостей 00:22
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Происшествия
Выявлено крупное хищение при реконструкции Голицынского пограничного института
Как полагают в СКР, господин Харитонов (являлся гражданским служащим, чем и объясняется то, что дело ведет не военное следствие) безосновательно "санкционировал перечисление денежных средств по госконтракту ФГУП УСС ФСБ РФ" в размере более 100 млн руб. В итоге бывшему начальнику отдела УКС вменили превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ вчера в 19:10
Политика
В США рассказали об утилизированной Россией советской «чудо-лодке»
Советские субмарины проектов 705 («Лира») и 705К, утилизированные современной Россией, являются «чудо-лодками», пишет The Drive, ссылаясь на материалы сайта GlobalSecurity.org.
Lenta.ru 00:31
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
На днях Елизавета призналась, что наконец-то они с мужем заселились в новый дом.
StarHit.ru вчера в 19:00
Политика
США приостановят иммиграцию на два месяца
США приостановят иммиграцию на два месяца из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:57
Общество
Дуров предсказал цивилизационный сдвиг после пандемии коронавируса
Предприниматель счел распространение коронавируса «угрозой для всего нашего вида», предсказав миру «цивилизационный сдвиг, проходящий сквозь поколения».
Lenta.ru вчера в 23:55
Общество
Собянин обязал москвичей с симптомами ОРВИ соблюдать жесткий карантин
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, которым обязал лиц с симптомами ОРВИ со среды 22 апреля соблюдать самоизоляцию, как лиц больных коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:20
Общество
В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Здоровье
Главврача Омской инфекционной больницы уволили
В Минздраве Омской области рассказали об увольнении главврача инфекционной больницы.
Pravda.Ru 01:32
Экономика
ЦБ ввел новые правила наличных расчетов
Банк России 16 апреля 2020 года опубликовал на своем сайте Указание от 09.12.2019 № 5348-У, в соответствии с которым все хозяйствующие субъекты – ИП и юрлица, должны вести наличные расчеты.
Современный Предприниматель вчера в 03:21
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Наука
В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку
Pravda.Ru вчера в 03:51
Здоровье
СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центр на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Экономика
Эксклюзивное интервью Германа Грефа: о спасении бизнеса, деньгах россиян и мире после коронавируса
Как известно, источником коронавируса был Китай, и они были первыми в мире, кто закрыл границу с КНР.
Lenta.ru вчера в 07:25
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Наука
Людям не понравилось спать под шум ветряков
Ночные звуки ветряных турбин уменьшают фазу быстрого сна, причем это единственное фиксируемое приборами нарушение сна из-за ветряков.
N+1 вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Врачи официально подтвердили диагноз Анастасии Заворотнюк
Лечение актриса проходит в одном из филиалов ГКБ. Хотя выживаемость при этом диагнозе всего 5%, врачи дают хороший прогноз.
7Дней.ру 02:00