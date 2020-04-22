Энергетика
REGNUMСтоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже
Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.
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Общество
В Москве зафиксировали более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса
В Москве за последние сутки выявили 2 548 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперштаб.
РБК 03:48
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52763 случая коронавируса в 85 регионах.
РИА Новости вчера в 05:22
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Финансы
Банки выдали кредитов на зарплаты на сумму в 4 млрд рублей
18 апреля Минэкономразвития сообщало, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд руб. Министерство также внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.
Ведомости 00:34
Происшествия
Самоизоляция. Полиция назвала число оштрафованных и предупрежденных
В Саратовской области за время действия режима повышенной готовности за нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 95 человек.
Взгляд-инфо 01:50
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su 03:16
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассекретил располневшую фигуру Анастасии Костенко
Муж Анастасии Дмитрий Тарасов выложил в stories новые кадры с тренировки, совместной с женой, и наглядным образом продемонстрировал, что у Насти на самом деле далекая от идеала фигура после вторых родов.
Bimru.ru 03:15
Общество
Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными
В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Армия и оружие
20 апреля 1945 года. До нашей Победы оставалось 19 дней
20 апреля в 13 часов 50 минут, на пятый день Берлинской операции, дальнобойная артиллерия Первого Белорусского фронта открыла огонь по Берлину Примечательно, что исторический штурм столицы фашистской Германии начался в день рождения Гитлера.
Волжская новь 20 апреля в 03:15
Шоу-бизнес
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице
Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5%
Крупнейшие российские банки начали принимать заявки на выдачу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
РБК 20 апреля в 03:34
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до 398
За последние сутки в Ростовской области выявили 52 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 03:39
Финансы
Рубль падает по отношению к доллару и евро
Курс доллара в начале торгов вырос на 30 копеек, курс евро – на 31 копейку. Об этом сообщают данные торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:05
Общество
Получить пособие по безработице станет проще
Получить пособие по безработице станет проще. Это коснется тех, кто признан безработным после 1 марта.
Эхо Москвы в Кирове 03:17
Общество
Татьяну Голикову просят создать систему помощи жертвам домашнего насилия
Москва, 22 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Депутаты Госдумы во главе с Оксаной Пушкиной («Единая Россия») просят вице-премьера Татьяну Голикову предпринять меры по поддержке и помощи жертвам домашнего насилия.
REGNUM 02:54
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Общество
Дуров уверен, что после пандемии мир уже не станет прежним
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним, его ждет "цивилизационный сдвиг".
Газета.Ru 01:17
Кино
Первый состав «Мстителей» в преклонном возрасте показал фанат Marvel
Live24 вчера в 09:22
Происшествия
Во Владикавказе арестован оперный певец Чельдиев
Суд во Владикавказе арестовал оперного певца Вадима Чельдиева сроком на два месяца.
BFM.ru вчера в 07:10
Общество
Определено соотношение мужчин и женщин в России
По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин.
Lenta.ru 00:33
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК вчера в 09:59