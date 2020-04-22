Лондон, 22 апреля 2020, 07:01 — REGNUM Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала больше, чем на 12,62% — до $16,89 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне, 22 апреля свидетельствуют данные торгов.

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $17 на Лондонской бирже

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