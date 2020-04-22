Из-за пандемии COVID-19 спрос на сырье заметно снизился Цена нефти марки Brent с поставкой в июне впервые с ноября 2001 года упала ниже уровня 17 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена нефти марки Brent впервые с 2001 года упала ниже 17 долларов

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