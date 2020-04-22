Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с июня 1999 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

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