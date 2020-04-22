Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с 1999 года опустилась ниже $16 за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $16 за баррель впервые с июня 1999 года, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
Происшествия
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело за сорванные онлайн-уроки
В Санкт-Петербурге впервые возбудили уголовное дело в отношении блогера за срыв онлайн-уроков, сообщили в Следственном комитете по городу.
Газета.Ru 06:06
Армия и оружие
США призвали СБ ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника
США призывают Совет Безопасности ООН рассмотреть запуск Ираном военного спутника Noor на предмет соответствия резолюции 2231.
ТАСС 11:40
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Армия и оружие
В США не исключили «повреждения» российского Т-14 «Армата» в Сирии
Отправка Россией своего перспективного танка Т-14 "Армата" в Сирию может закончиться провалом. Об этом пишет американское издание The Drive.
Газета.Ru 04:14
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Собянин прогнозирует заполнение коечного фонда через 3–4 недели
При существующих темпах распространения коронавируса коечный фонд в 80 тыс. будет заполнен через три-четыре недели, сообщил мэр Москвы, зампред координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:04
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты 06:12
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Политика
Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже
В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
Общество
В Петербурге ФСБ задержала экс-депутата Государственной думы Дениса Волчека
В Санкт-Петербурге задержан экс-депутат Законодательного собрания и Государственной думы Денис Волчек. О задержании сообщает Фонтанка.ру .
Znak.com 12:12
Фигурное катание
Загитова опустилась на 8 место в рейтинге ISU лучших фигуристок мира
АиФ Удмуртия 20 апреля в 22:12
Общество
В Свердловской области могут ввести пропускной режим
Власти Свердловской области рассчитывают возможность введения пропускной системы на майских праздниках для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, об этом рассказал глава региона Евгений Куйвашев президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.
РИА Новости 08:37
Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты, передает официальный сайт организации.
Газета.Ru вчера в 11:16
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Общество
В Подмосковье начали бесплатно раздавать медицинские маски
В Московской области сотрудники ГИБДД и волонтеры начали бесплатно раздавать медицинские маски для защиты от коронавируса, сообщает региональный оперштаб.
Rambler News Service 08:54
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
Энергетика
У США возникли новые проблемы с нефтью
Новые проблемы с нефтью возникли у США.
Lenta.ru 12:46
Здоровье
Сотрудники петербургской клиники массово заразились коронавирусом
Все сотрудники нейроортопедического отделения НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом.
Lenta.ru 12:25
Общество
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Политика
Мишустин раскритиковал губернаторов за формальное отношение к работе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что многие главы регионов страны формально отнеслись к задаче по перепрофилированию коечного фонда в медицинских организациях, на которую было выделено более 33 млрд рублей.
DixiNews 06:34
Общество
У шести севастопольцев нашли коронавирус
Севастополь, 22 апреля 2020, 18:03 — REGNUM У шести жителей Севастополя подтвердили наличие коронавируса.
REGNUM 11:03
Общество
Сильный ветер повалил 132 дерева в Москве
Шквалистый ветер в Москве повалил уже более 130 деревьев и повредил 26 автомобилей, информации о пострадавших не поступало, сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
РИАМО 12:08
Футбол
«Боруссия» хочет продлить контракт с Санчо и предложит ему 10 млн евро в год
Как сообщает Forbes, немецкий клуб намерен повысить англичанину зарплату до 10 млн евро в год (сейчас он получает 6 млн евро) и продлить соглашение с ним на один год.
Sports.ru 12:26
Шоу-бизнес
Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
Общество
Назвали единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Французские ученые назвали единственный надежный метод борьбы с пандемией нового типа коронавируса.
МедиаПоток вчера в 08:00