Энергетика
Аргументы и ФактыЦена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель
Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала ниже $22 за баррель впервые с марта 2002 г. На 17:34 мск цена снизилась на 12,72% до $21,76 за баррель.Ведомостивчера в 12:50
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Общество
Министры энергетики России и США обсудили цены на нефть
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Общество
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Экономика
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Общество
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В Югре введён режим обязательной самоизоляции
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Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
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Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии
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Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
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В Крыму Чубарову предъявлено обвинение в организации беспорядков
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Мертвого мужчину обнаружили на улице в Холмске
Мертвого мужчину обнаружили сегодня утром, 1 апреля, на улице Победы в Холмске.