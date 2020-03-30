Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $22 за баррель

Ведомости30 марта в 12:50

Нефть Brent рухнула ниже 24 долларов

Lenta.ru30 марта в 02:54

Цена нефти Brent опустилась ниже $22

ТАСС30 марта в 11:23

Цена Brent опустилась к минимуму 2002 года

Газета.Ru30 марта в 11:18

Цена Brent опустилась ниже $23 впервые с ноября 2002 года

Коммерсантъ30 марта в 03:50

Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 впервые с марта 2002 года

РБК30 марта в 10:49

Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

РИА Новости30 марта в 03:48
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Комментарии

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В ВОЗ предрекли свыше 1 млн заражений коронавирусом в ближайшее время

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус заявил, что в ближайшие дни количество зараженных коронавирусом в мире превысит 1 млн человек.
Известия 13:46
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Экспортная цена российской нефти стала отрицательной

Отрицательное значение Argus fip Западная Сибирь означает, что в последние два дня стоимость доставки нефти из Западной Сибири и экспортная пошлина превысили цену, по которой сорт Urals можно продать в Северо-Западной Европе и Средиземноморье, указывает он.
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Российский самолет с медицинским оборудованием вылетел в США

Российский самолет с медицинским оборудованием на борту вылетел в США. Об этом в среду сообщило Минобороны РФ.
ТАСС вчера в 21:33
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В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
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Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
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Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
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Релиз Resident Evil может состояться в 2021 году

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Теннисный турнир «Уимблдон»-2020 отменили

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Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости 12:16
Происшествия

Поликлинику в Лобне закрыли из-за пациента с коронавирусом

В подмосковной Лобне закрылась поликлиника. На двери повесили объявление "Приёма нет". Все врачи и посетители ушли на карантин.
Российская газета 13:56
Политика

Правительство предложило продлить нерабочую неделю в России

Меры социального дистанцирования надо продлить исходя из ситуации в каждом конкретном регионе по коронавирусу, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
РИА Новости 12:55
Общество

Названы последние свободные от коронавируса 10 регионов России

В 75 из 85 регионах России, по состоянию на 1 апреля, выявили минимум один случай заражения коронавирусом.
Газета.Ru 08:44
Экономика

Кудрин допустил падение ВВП России в этом году на 8%

Из-за стремительного распространения коронавируса в мире экономические прогнозы становятся все пессимистичнее, теперь даже «в достаточно умеренном варианте» ВВП России по итогам 2020 г. может упасть на 3–5%, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ведомости 13:59
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Нурмагомедов рассказал об отмене боя с Фергюсоном

Lenta.ru 15:16
Общество

Число заболевших коронавирусом в США превысило 200 тыс. человек

Наихудшая ситуация сохраняется в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек, погибли от вируса более 1,9 тыс. Тяжелое положение сохраняется также в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане.
РБК 15:08
Общество

Волгоградцам разрешено выходить на улицу с паспортом и уведомлением

С 1 апреля выйти из дома волгоградцы могут для обращения за экстренной медицинской помощью, в ближайший магазин или аптеку, разрешено также вынеси бытовой мусор или вывести на прогулку домашнее животное на расстояние не более 100 метров от жилища.
REGNUM 10:38
Здоровье

Минздрав Италии объяснил высокую смертность от коронавируса

Минздрав Италии выяснил, что высокая смертность от коронавируса в стране связана с легким прохождением сезона гриппа из-за теплой зимы.
Газета.Ru 14:38
Общество

Число заболевших коронавирусом в Подмосковье выросло до 177

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что число заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье выросло до 177 человек.
News.ru 13:28
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
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На консолях вышел мультяшный симулятор курьера со смешной физикой Totally Reliable Delivery Service

В Epic Games Store, PS Store, MS Store и eShop доступен для покупки симулятор курьера Totally Reliable Delivery Service: игру разработала американская студия We're Five Games.
ЭндлессГеймОвер 06:50
Экономика

ФНС получила доступ к электронным кошелькам россиян

Банки с 1 апреля обязаны сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков.
Коммерсантъ 06:15
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости 11:36
Общество

Производители сигарет остановили российские фабрики

Остановка работы крупнейших российских производителей сигарет может привести к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю, сказала Гуськова.
Интерфакс 12:23
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Здоровье

О вреде антибиотиков при коронавирусе предупредил доктор Комаровский

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале заявил, что лечение коронавирусной инфекции антибиотиками может быть опасно.
Live24 14:29
Здоровье

Россиянам объяснили отличие карантина от самоизоляции

Член комитета Госдумы по охране здоровья и заслуженный врач Татарстана Борис Менделевич объяснил россиянам отличие карантина от самоизоляции.
Lenta.ru 14:30
Общество

В двух российских регионах ограничили продажу алкоголя

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о введении с 1 апреля режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Дождь вчера в 15:19
Происшествия

В Ярославле задержали подозреваемых в убийстве четырех человек

Подозреваемые в убийстве четырех человек в Ярославле, тела которых были обнаружены 2 февраля при разборе завалов сгоревшего частного жилого дома, задержаны.
ТАСС 13:05
Общество

Названы сервисы для бесплатного доступа к социально значимым сайтам

Пятерка крупнейших операторов связи в России с 1 апреля обеспечивает бесплатный доступ к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 13:27
Происшествия

В Петербурге завели дело из-за работы кальянной во время карантина

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за кальянной в Василеостровском районе, продолжившей незаконно работать после получения предупреждения.
РБК 15:07
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