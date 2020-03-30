с чего всё началось

Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.

Цена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель

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