Энергетика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЦена нефти Brent упала ниже 23 долларов за баррель

Ранее в понедельник WTI впервые с 2002 года опустилась ниже 20 долларов. Напомним, что мировые цены на нефть резко упали после того, как в начале марта страны ОПЕК+ не смогли достичь соглашения по дальнейшему сокращению ее добычи. Также спрос на нефть снижается на фоне эпидемии коронавируса.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже упала
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Цена нефти Brent с поставкой в мае упала ниже 24 долларов за баррель

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