Впервые с 30 марта стоимость американской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель. На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса с поставкой в июне подешевела на 7% к уровню закрытия предыдущей сессии и сейчас торгуется на уровне 23,76 доллара.

Цена нефти Brent упала ниже 24 долларов за баррель

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