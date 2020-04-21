Энергетика
Экономика сегодняЦена нефти Brent упала ниже 24 долларов за баррель
Впервые с 30 марта стоимость американской нефтяной смеси марки Brent опустилась ниже 24 долларов за баррель. На лондонской бирже ICE стоимость фьючерса с поставкой в июне подешевела на 7% к уровню закрытия предыдущей сессии и сейчас торгуется на уровне 23,76 доллара.
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Комментарии
Общество
В Мордовии больше десяти человек заразились коронавирусом на похоронах
Сразу несколько случаев заражения коронавирусом зафиксировано в одном из сел Ардатовского района Мордовии, сообщает оперштаб.
МордовМедиа 06:23
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Футбол
Джикия не исключил, что уровень чемпионата России упадет
Все прекрасно знают, что, если уже не будут предлагаться легионерам соответствующие зарплаты, которые их устраивают, то уровень станет меньше, — сказал Джикия в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
Матч ТВ 00:27
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Общество
Шоумен Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке
Историк моды и телеведущий Александр Васильев был выписан из больницы в Коммунарке. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
Газета.Ru 05:58
Происшествия
Во Владикавказе арестован призывавший к массовым акциям местный житель
Житель Владикавказа Вадим Чельдиев, которого подозревают в распространении фейковой информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, заключен под стражу сроком на два месяца.
Известия 06:27
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Политика
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин во вторник обсудит с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и главой Калининградской области Антоном Алихановым меры борьбы с коронавирусом, обе встречи пройдут по видеосвязи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:37
Наука
Обнаружена значительная мутация коронавируса
НТВ вчера в 12:21
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Происшествия
У пациента и троих врачей владимирской БСП подтвержден коронавирус
У одного из пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Владимира был подтвержден тест на Covid-19.
ГТРК Владимир 04:51
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Кино
Премьеру нового «Бэтмена» перенесли на октябрь 2021 из-за коронавируса
По данным издания, премьера очередной картины про человека-летучую мышь пройдет 1 октября 2021 года, хотя ранее она была намечена на 25 июня того же года.
РЕН ТВ 00:03
Общество
Facebook начал удалять сообщения про акции протеста в США
Администрация Facebook начала удалять некоторые записи об организации протестов против ограничительных мер, принятых в США для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщают Известия со ссылкой на CNN.
ИжевскИнфо.РУ 06:04
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Власти Алтая закрыли район республики из-за коронавируса
Турочакский район Республики Алтай закрыли для въезда и выезда из-за распространения коронавируса.
Известия 05:24
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Экономика
Российские банки одобрили треть заявок на розничные кредиты в марте
Банки в марте одобрили 33,2% заявок на розничные кредиты, что на 3,5 процентных пункта (п. п.) меньше, чем в марте 2019 года.
ТАСС вчера в 20:19
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Здоровье
Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса
Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Известия Мордовии 03:16
Наука
В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса
Пекин, 21 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Мутация коронавируса SARS-CoV-2 привела к появлению по меньшей мере 30 новых штаммов, некоторые из которых несут серьёзную угрозу заразившимся пациентам.
REGNUM 00:13
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Политика
Украинцам пообещали продление карантина с послаблениями
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что сейчас он готовит представление в правительство о продлении карантина для борьбы с коронавирусом после 24 апреля.
Lenta.ru 02:42
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45