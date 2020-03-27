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Мой БрянскМой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent
 в ходе торгов на лондонской бирже ICE 27 марта опускалась до $24,25 за баррель — это минимум с мая 2003 года.
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