Коронавирус
Мой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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с чего всё началось
Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE 27 марта опускалась до $24,25 за баррель — это минимум с мая 2003 года.Коммерсантъ11:33
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