Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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Новости кризиса 27 марта: стоит ли забирать деньги из банков, россияне получили пособия и пенсии досрочно, мировая экономика в рецессии

URA.Ru00:00

Топ-5 событий недели: налоги на инвестиции, антирекорды нефти и дивиденды

РБКвчера в 14:54

Для США, скорее, выгодны низкие цены на нефть – аналитики

SIA.ru24 марта в 23:08

Нефть марки Brent обновила минимум с мая 2003 года

РИА Новостивчера в 11:33

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

ТАССвчера в 09:56

Среднегодовая цена нефти может снизиться до 35 долларов за баррель

Энергетика и промышленность России25 марта в 10:02

Цена на нефть марки Brent вернулась к показателям 17-летней давности

Российская газетавчера в 13:09
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Политика

Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Ведомости вчера в 09:41
Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Общество

Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт

В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
ИА Клерк.Ру вчера в 06:37
Шоу-бизнес

Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
News.ru вчера в 06:37
Общество

Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса

Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса.
РБК вчера в 17:24
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Общество

Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина

В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.
Российская газета вчера в 13:54
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:01
Кино

Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»

Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Popcornnews.ru вчера в 06:40
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до восьми человек

В Бурятии зарегистрировали уже восемь случаев коронавируса.
Аргументы и Факты - Бурятия вчера в 11:03
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Технологии

Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz

REGNUM 26 марта в 09:11
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия вчера в 08:41
Общество

В Волгограде закроют все рестораны из-за коронавируса

Приостановлено посещение кинотеатров, детских игровых комнат, до 5 апреля прекращается работа учреждений общепита.
Волгоградская правда вчера в 14:21
Общество

Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ

«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Известия 00:16
Экономика

Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников

Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
REGNUM вчера в 03:39
Общество

В Турции введен карантин в городе на побережье Черного моря

Анкара, 27 марта 2020, 17:31 — REGNUM Власти Турции ввели карантин в городе Кандирли и четырех деревнях в черноморской провинции Ризе, 27 марта сообщает агентство Anadolu.
REGNUM вчера в 10:31
Общество

ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки

Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Медиазона вчера в 04:03
Политика

Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 26 марта в 02:13
Политика

Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели

Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
News.ru вчера в 07:10
Экономика

В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам

Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
АБН 26 марта в 12:34
Общество

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом

Джонсон сообщил о самоизоляции и работе удаленно.
МонаВиста вчера в 07:56
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

ТАСС вчера в 13:19
Общество

Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса

Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.
Московский Комсомолец вчера в 02:52
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