Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель

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