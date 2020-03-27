Коронавирус
Мой БрянскЦена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Стоиомсть нефти упала на 6,19% — до $24,71 за баррель. Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
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Среднегодовая цена нефти может снизиться до 35 долларов за баррель
Энергетика и промышленность России25 марта в 10:02
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Политика
Российские военные приступили к дезинфекции итальянского Бергамо
Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными провели дезинфекцию пансионата для пожилых людей «Мартино Занки» в пригороде Бергамо, сообщил департамент информации российского ведомства.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Шоу-бизнес
Песков подтвердил контакт с заболевшим коронавирусом Лещенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
Общество
Трамп подписал закон о выделении $2 трлн помощи экономике из-за вируса
Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны в размере $2,2 трлн, необходимой из-за последствий коронавируса.
Общество
Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
Шоу-бизнес
Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности
Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Общество
Главного фтизиатра Кубани уволили за несоблюдение карантина
В пятницу министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уволил с занимаемой должности главного фтизиатра Кубани, руководителя ГБУЗ "Клинический противотуберкулезный диспансер" за то, что она не соблюдала карантин по коронавирусу.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Пенсионный фонд досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд России досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели, пишет ТАСС.
Кино
Джаред Лето и живой вампир на постере кинокомикса «Морбиус»
Вампир пострадал от вируса меньше прочих. В Сети появился постер предстоящего фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли.
Происшествия
Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду
Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Общество
Число заражённых коронавирусом в Бурятии выросло до восьми человек
В Бурятии зарегистрировали уже восемь случаев коронавируса.
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Общество
Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство
В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
Технологии
Wargaming подала в суд на бывших разработчиков World of Tanks Blitz
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Волгограде закроют все рестораны из-за коронавируса
Приостановлено посещение кинотеатров, детских игровых комнат, до 5 апреля прекращается работа учреждений общепита.
Общество
Вучич заявил о «грабеже» на мировом рынке аппаратов ИВЛ
«Что касается этих аппаратов, я такого в жизни не видел, сейчас происходит повсеместный грабеж на мировом рынке аппаратов ИВЛ», — отметил Вучич.
Экономика
Российские компании намерены урезать зарплаты и сократить сотрудников
Москва, 27 марта 2020, 10:39 — REGNUM В России каждая пятая компания (20%) планирует урезать зарплаты сотрудникам из-за кризиса, вызванного коронавирусом.
Общество
В Турции введен карантин в городе на побережье Черного моря
Анкара, 27 марта 2020, 17:31 — REGNUM Власти Турции ввели карантин в городе Кандирли и четырех деревнях в черноморской провинции Ризе, 27 марта сообщает агентство Anadolu.
Общество
ФАС рассказала о картельном сговоре производителей гречки
Федеральная антимонопольная служба выявила признаки картельного сговора на рынке гречневой крупы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Игоря Артемьева.
Политика
Выходной 22 апреля отменен в России
В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Политика
Песков прокомментировал возможное продление карантинной недели
Президент России Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля выходной. Политик подписал соответствующий указ.
Экономика
В Минфине разъяснили действие налога на проценты по вкладам
Антон Силуанов подчеркнул, что на доходы с вкладов, полученные в текущем году, новый налог распространяться не будет, удержат его только за 2021 год.
Общество
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
Джонсон сообщил о самоизоляции и работе удаленно.
Происшествия
В Москве умерла пациентка с коронавирусом
Общество
Экономисты призвали принять в России срочные меры из-за коронавируса
Российские экономисты призвали власти страны ввести в стране жесткий карантин вместо нерабочей недели, а также срочно принять антикризисные меры.