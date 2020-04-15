Энергетика
Говорит МоскваЦена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля
За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.
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Общество
Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек
После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства.
Взгляд.ру 00:01
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Общество
Переболевшие коронавирусом доноры плазмы в Москве получат выплаты
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова призвала переболевших коронавирусом стать донорами плазмы крови в связи с испытанием нового метода борьбы с инфекцией.
RT на русском 04:10
Общество
«Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы
Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения".
ТАСС 03:20
Общество
Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии
Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
Общество
В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом
В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
Наша версия вчера в 13:08
Общество
МЧС посоветовало не носить маски на улице
В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
Здоровье
Названы опасные последствия для переболевших коронавирусом
Твой Континент 02:26
Происшествия
Адвокату Абызова Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве
Следствие предъявило адвокату Александру Вершинину, который защищал бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, обвинение в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 01:26
Экономика
Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля
"Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля", - сказала Набиуллина на онлайн пресс-конференции.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 17 апреля
Утром в пятницу, 17 апреля, опубликованы новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Калужской области.
Калужский перекресток 03:39
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса
Банк России рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля.
РБК 04:38
Общество
Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за борьбу с коронавирусом
С выплат медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, не будут брать НДФЛ.
Первый Тульский 04:26
Общество
Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве
Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.
Lenta.ru 05:08
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
Транспорт
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
Lenta.ru вчера в 14:31
Общество
Глава NASA не поздравил российского космонавта с возвращением на Землю
Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил только американских астронавтов Джессику Меир и Эндрю Моргана с успешной посадкой, не упомянув при этом российского космонавта Олега Скрипочку, который является командиром вернувшегося в пятницу с МКС корабля "Союз МС-15".
ТАСС 02:55
Экономика
Продажи ПИК упали на 65%, заявил глава компании
Продажи крупнейшего российского застройщика жилья ПИК упали в первой половине апреля на 65%, а к концу месяца могут снизиться на 70%, заявил глава компании Сергей Гордеев во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 10:40
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Здоровье
В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
Происшествия
В Петербурге подполковник ДПС задержан за дачу взятки
В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции, которого подозревают в даче взятки коллеге.
Российская газета 04:29
Общество
Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции.
РБК вчера в 17:00
Политика
Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран
Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
Технологии
Mail.ru запускает почтовый сервис для корпораций
Почта для крупного бизнеса от Mail.ru обеспечивает высокий уровень защиты чувствительной информации в том числе и в мобильных версиях.
ИКС 04:52
Общество
16 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Татарстане
Вторые сутки подряд в Татарстане фиксируют новые случае заражения.
Новый Век 04:50