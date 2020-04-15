За торговую сессию стоимость июньского фьючерса снизилась на 5,5%. Цена марки WTI находится на отметке 21 доллар 14 центов за бочку, снижение за сессию составило почти 6%, передаёт РЕН ТВ.

Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов впервые с 3 апреля

Общество Число жертв коронавируса в Ухане выросло на 1290 человек После пересчета властями китайского города Ухань статистики по COVID-19 число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1290 человек – до 3869 человек, говорится в заявлении городского правительства. 28

Здоровье Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание. 22

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Общество «Аэрофлот» приостанавливает продажу авиабилетов на международные рейсы Авиакомпания "Аэрофлот" приостановила продажи на международные авиарейсы до "тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения". 135

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Экономика Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля "Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля", - сказала Набиуллина на онлайн пресс-конференции.

Происшествия Коронавирус в Калуге: опубликованы новые данные на 17 апреля Утром в пятницу, 17 апреля, опубликованы новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией в Калужской области.

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Экономика Продажи ПИК упали на 65%, заявил глава компании Продажи крупнейшего российского застройщика жилья ПИК упали в первой половине апреля на 65%, а к концу месяца могут снизиться на 70%, заявил глава компании Сергей Гордеев во время онлайн-совещания с президентом России Владимиром Путиным. 2

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Политика Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля. 272