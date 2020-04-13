Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЦена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». Цены на нефть этой марки падала в течение всего вторника. Курс доллара расчётами «завтра» к 19:00 мск снижался до 73,15 рублей, курс евро — до 80,24 рублей.
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Как отмечает
 агентство Bloomberg, нефть дешевеет из-за опасений инвесторов, что восстановления финансовой активности Китая будет недостаточно для поддержания спроса на рынке в связи с кризисом на Западе.
Российский Диалог15 апреля в 01:53

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Нефть WTI упала до минимума с 2002 года

НТВ03:53

Американская нефть WTI опустилась ниже $19 за баррель

News.ru03:18

Brent подорожала до $32,19 за баррель

Интерфакс14 апреля в 01:17

Цены на нефть Brent пробили отметку $28 за баррель и пошли вниз

ИА Красная Весна15 апреля в 10:28

Цена нефти Brent опустилась ниже $28

ТАСС15 апреля в 04:59

Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

RT на русском14 апреля в 11:53

Нефть этим вечером немного отыграла свое падение

Эхо Москвы15 апреля в 14:32
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Комментарии

Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
649
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на начало учебного года

Всероссийские проверочные работы для 4–8-х и 10–11-х классов переносятся на начало следующего учебного года, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Коммерсантъ 04:22
89
Армия и оружие

Новые фрегаты смогут нести по 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Фрегаты проекта 22350 смогут нести по 24 ударные ракеты, в том числе гиперзвуковые «Цирконы», пишет 17 апреля ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Известия вчера в 21:43
Общество

В России зафиксировали 4069 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России выявили 4069 новых случаев коронавируса в 80 регионах страны.
Новгородские ведомости 04:03
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
873
Наука

Посол Китая в России о коронавирусе: однажды все тайное станет явным

В интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал об исследованиях генома коронавируса китайскими учеными, поисках источника вируса и недопустимости политизации борьбы с пандемией.
ТАСС 02:00
6
Общество

Новый учебный год могут начать в режиме онлайн – Минобрнауки

В министерстве образования и науки России заявили, что рассматривается возможность начала нового учебного года в дистанционном формате.
Москва 24 вчера в 08:27
94
Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
560
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
303
Происшествия

Подполковник ГИБДД дал взятку знакомому и был задержан

В Санкт-Петербурге задержали командира первого батальона ГИБДД подполковника полиции после дачи им взятки знакомому.
Lenta.ru 03:30
52
Общество

Режим самоизоляции в Свердловской области введен бессрочно

Ранее в регионе был ввели режим повышенной готовности до 20 апреля.
Мой Брянск вчера в 10:33
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,8K
Армия и оружие

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Ранее "Малка" успешно прошла госиспытания. Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка".
Piter.tv вчера в 04:12
5
Общество

В Тюмени военно-инженерное училище закрыто на карантин

Тюмень, 17 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине в связи с заражением курсантов коронавирусом.
REGNUM 01:40
307
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
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Спорт

Total War: Warhammer II станет временно бесплатной

CyberSport.ru 15 апреля в 23:05
12
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
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Шоу-бизнес

Мария Машкова призналась, что гордится участием своей матери в сериале «Зулейха открывает глаза»

Мария Машкова рассказала, что гордится своей матерью, которая снялась в сериале «Зулейха открывает глаза»
Вокруг ТВ вчера в 05:30
28
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Авто

Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название

В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
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Общество

МЧС посоветовало не носить маски на улице

В ведомстве рекомендовали в условиях пандемии отказаться от ношения защитных масок на улице, поскольку это нецелесообразно.
BFM.ru 01:52
1,8K
Общество

В Саратовской области пропускной режим начнет действовать с 20 апреля

Саратов, 17 апреля 2020, 10:27 — REGNUM В ходе заседания оперативного штаба при правительстве Саратовской области принято окончательное решение о введении пропускного режима на территории региона с 20 апреля.
REGNUM 03:27
310
Политика

Правительство Камчатского края ушло в отставку

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
51
Общество

Десятки кадетов и преподавателей Нахимовского училища заразились коронавирусом

Вечерняя Москва 02:42
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Политика

Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии (The Independent)

В 2017 году Хафтара принимали на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", когда тот держал курс из Сирии через Средиземное море в Балтийское море.
ИноСМИ вчера в 23:04
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Экономика

Несколько краудфандинговых платформ приостановили работу из-за кризиса

Площадки по привлечению коллективных инвестиций начали приостанавливать прием заявок на кредитование малого и среднего бизнеса из-за сложной экономической ситуации, к которой привели пандемия коронавируса и режим всеобщей самоизоляции.
РБК 02:00
Авто

Власти Китая раздают деньги на покупку автомобилей

В целях поддержки отрасли власти КНР предоставят гражданам субсидии до 1,4 тыс. долларов на покупку машин.
Тарантас Ньюс 15 апреля в 03:43
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Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Происшествия

Мэр Данилова погиб вместе с женой при пожаре

РИА Новости 03:24
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Недвижимость

Квартиры на вторичном рынке Петербурга дорожают

На 3,5% (или на 4,4 тысячи рублей) за квадратный метр подорожали квартиры на вторичном рынке жилья Петербурга в первом квартале 2020 года.
Город 812 02:07
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