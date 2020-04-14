Энергетика
ВедомостиЦена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
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Комментарии
Происшествия
Бывшего замглавы МВД уволили по отрицательным мотивам
Господин Романов уволен по отрицательным мотивам: в вину ему поставили недостаточный контроль над собственными заместителями, которые сейчас находятся под арестом по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями.
Коммерсантъ вчера в 12:58
Общество
Самолет S7 вывез из Таиланда более 190 российских туристов
РИА Новости 04:01
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Кино
В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
Студия Marvel опубликовала в Twitter кадр, который указывает на пасхалку из финальной части "Мстителей".
Piter.tv вчера в 01:55
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru вчера в 10:01
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости 08:17
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Общество
Академик РАН спрогнозировал ситуацию с коронавирусом на пике эпидемии
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью "Парламентской газете" спрогнозировал, как будет складываться ситуация с заболевшими COVID-19 на пике эпидемии в России.
РИА Новости вчера в 21:53
Экономика
Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
Сеть магазинов «Л'Этуаль» из-за вынужденного закрытия торговых точек потеряла около 95% оборота.
Ведомости 15:54
Армия и оружие
В Великобритании оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В британском издании «Daily Mail» заявили, что военные эксперты страны восхищаются российской снайперской винтовкой «Сумрак».
Военное дело 03:11
Транспорт
В Мосгордуме опровергли штраф за проезд под камерой без пропуска
Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правительстве столицы сообщила о намерении штрафовать в Москве автомобилистов без цифровых специальных пропусков за проезд по камерой видеонаблюдений.
РБК 18:58
Здоровье
Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
Псковское агентство информации вчера в 02:40
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на критику «Новой газеты» в статье «Смерть от коронавируса – меньшее зло».
Lenta.ru вчера в 20:29
Кино
Появились первые кадры «Дюны» Дени Вильнёва
Игромания.ру 07:16
Общество
Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
Если режим самоизоляции будет отменен 30 апреля, россиянам не стоит ожидать резкого перехода к нормальной жизни.
Kazanfirst.ru вчера в 00:20
Общество
В Китае за сутки выявили 99 случаев заражения коронавирусом
99 случаев заражения коронавирусом выявили за последние сутки на территории Китая, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 11 апреля в 22:36
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Авто
Раскрыли характеристики минивэна Volkswagen Viloran
Компания Volkswagen подготовила к старту продаж новый большой минивэн Volkswagen Viloran.
Новые автомобили вчера в 00:25
Здоровье
Фельдшер скорой помощи Новосибирска заболел коронавирусом
ЧС-ИНФО 12 апреля в 04:26
Наука
В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
REGNUM 21:39
Гаджеты
Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S
Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews 10:10
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Общество
Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
Беспорядки в исправительной колонии № 15 в Ангарске (Иркутская область) произошли после недавней смены руководства.
РБК 11:47
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Политика
Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений
РИА Новости вчера в 19:43
Общество
Самолет с застрявшими в США россиянами вылетел из Нью-Йорка
Самолет с россиянами на борту, ранее застрявшими в США, вылетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
Lenta.ru 21:20
Космос
Свердловчане смогут увидеть Луну, Юпитер, Сатурн и Марс
ТагилСити.ру 12 апреля в 01:54
Общество
Саудовский принц назвал отношения с Россией «семейными»
Эр-Рияд, 15 апреля 2020, 02:23 — REGNUM Отношения между Россией и Саудовской Аравией назвал «семейными» министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд 14 апреля в интервью Bloomberg TV.
REGNUM 19:23