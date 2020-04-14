Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». Цены на нефть этой марки падала в течение всего вторника. Курс доллара расчётами «завтра» к 19:00 мск снижался до 73,15 рублей, курс евро — до 80,24 рублей.

Цена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель

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