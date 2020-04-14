Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЦена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». Цены на нефть этой марки падала в течение всего вторника. Курс доллара расчётами «завтра» к 19:00 мск снижался до 73,15 рублей, курс евро — до 80,24 рублей.
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Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

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Цена нефти Brent опустилась ниже 30 долларов за баррель

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ТАСС14:05

Цены на нефть упали ниже 30 долларов за баррель

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Нефть Brent подешевела на 7% и приблизилась к $29 за баррель

REGNUM14:17

Нефть Brent подешевела до 31 доллара за баррель

Life.ruвчера в 04:31
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