Энергетика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЦена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». Цены на нефть этой марки падала в течение всего вторника. Курс доллара расчётами «завтра» к 19:00 мск снижался до 73,15 рублей, курс евро — до 80,24 рублей.
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Цена нефти Brent снизилась до $29,38

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Стоимость Brent опустилась ниже 31 доллара за баррель

ИжевскИнфо.РУвчера в 06:26
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