Энергетика
Ореанда-НовостиЦена нефти Brent упала ниже 30 долларов за баррель
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне упала на 6,4 процента – до 28,82 долларов за баррель, пишет «Коммерсант». Цены на нефть этой марки падала в течение всего вторника. Курс доллара расчётами «завтра» к 19:00 мск снижался до 73,15 рублей, курс евро — до 80,24 рублей.
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Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета 12:03
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
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Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
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Происшествия
У девяти старателей на Колыме предварительно подтвержден COVID-19
В Магаданской области у девяти старателей артели «Кривбасс» в Ягоднинском округе предварительно подтвержден диагноз COVID-19.
Известия 22:12
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Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
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Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
REGNUM 12 апреля в 16:35
Общество
Дипломаты США сообщали о проблемах в лаборатории Ухане до пандемии
Дипломаты сообщили, что в институте, где изучались коронавирусы летучих мышей, наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов.
RuNews24.ru 19:12
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Общество
В Москве начали оформлять цифровые пропуска для поездок
Получить цифровой пропуск Цифровые пропуска: кто может оформить, как получить и на какой срок Указ Мэра Москвы "Об утверждении порядка оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по территории города Москвы в период действия режима повышенной готовности в городе Москве"
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:37
Происшествия
В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом
Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке.
ТАСС 21:58
Технологии
Хакеры продают полмиллиона аккаунтов Zoom
Более полумиллиона учетных записей пользователей сервиса видеоконференций Zoom выставлены на продажу в даркнете.
Вести.Ru 08:40
Футбол
В «Зените» опровергли возможный уход Дзюбы в «Лацио»
Нападающий ФК «Зенит», капитан сборной России Артем Дзюба не перейдет в итальянский «Лацио» летом текущего года, сообщил «РИА Новости» генеральный директор команды Александр Медведев.
Rambler News Service 11:31
Шоу-бизнес
Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе
Журналистка Тина Канделаки ответила обвинившей ее в увлечении фотошопом телеведущей Ксении Собчак оригиналом снимка, где она позирует с открытым животом в своем телеграм -канале.
АМИТЕЛ 20:42
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
Футбол
«Челси» хочет получить около € 70 млн за Канте
Лондонцы хотят получить за игрока около 70 миллионов евро, сообщает источник со ссылкой на L’Equipe.По слухам, в приобретении Канте заинтересованы «Реал» и ПСЖ.
Soccer.ru 12:02
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Добронравов раскрыл список актеров седьмого сезона «Сватов»
Имена актеров, которые примут участие в седьмом сезоне "Сватов", раскрыл российский актер Федор Добронравов.
Народные новости 12 апреля в 08:38
Общество
Прокуратура выявила нарушения в работе Пенсионного фонда в Холмске
Проверкой деятельности управления Пенсионного фонда по Холмскому району Сахалинской области установлено, что должностные лица отдела не исполняют свои полномочия в отношении организаций страхователей, допустивших нарушения пенсионного законодательства.
Сахалин.Инфо 22:22
Здоровье
Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Экономика
Эксперты крупнейших банков: Коронавирус обрушит экономику США на 40%
Крупнейшие банки обновили прогнозы по поводу падения экономики США, которая, по их подсчетам, рухнет на 35-40%.
МонаВиста 09:02
Общество
У банков появились сложности с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
Председатель ассоциации Виктор Достов пояснил, что «в нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках».
Телеканал 360° 22:04
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Общество
На Кубани судью проверят после видео с тостом про «супертёлочку»
Краснодар, 14 апреля 2020, 14:02 — REGNUM Проверку начала квалификационная коллегия судей Краснодарского края по факту видеоролика с участием судьи Новокубанского районного суда, об этом сообщила пресс-службе Краснодарского краевого суда.
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350-сильный двигатель и задний привод получит новая Mazda 6
Платформа предполагает наличие заднего привода и продольное расположение силовой установки.
ГЛАС.RU 02:56
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Вяльбе станцевала под песню Little Big на самоизоляции
Нева Спорт 06:57
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 19:47
Киберспорт
ESL One Los Angeles Online: Virtus.pro победили OG
Virtus.pro одержали победу над командой OG в групповом матче ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 12 апреля в 12:16
Здоровье
Профессор назвала простые средства от коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции есть ряд простых средств.
Московский Комсомолец 08:50