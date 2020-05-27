Энергетика
КомпанияЦена нефти Brent упала ниже 34,5 доллара за баррель
Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,9% — до 34,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:50 мск. Нефть сорта WTI с поставкой в июле подешевела до 32,4 доллара за баррель (-5,67%).
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Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru 25 мая в 23:35
Экономика
Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда.
Компания вчера в 06:40
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Для передвижения по Москве на любом транспорте с 27 мая начали действовать только столичные цифровые пропуска.
Коммерсантъ вчера в 23:57
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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ТАСС вчера в 05:17
Общество
Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6
Нью-Йорк, США, 27 мая 2020, 01:16 — REGNUM Последние действия издательской компании Take-Two Interactive могут намекать на год релиза шестой части Grand Theft Auto (GTA).
REGNUM вчера в 18:16
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве девочки-подростка в Пензе
Суд арестовал на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве 14-летней девочки в Пензе.
RT на русском 11:35
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27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
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Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Гаджеты
Xiaomi представила 5G-смартфоны Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Xiaomi на презентации показала три смартфона — самый дешевый Redmi 10X 4G и две старшие модели — Redmi 10X и 10X Pro.
Astera вчера в 06:46
Общество
На Свердловскую область вновь надвигается сильный ветер
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Шоу-бизнес
Инна Королева рассказала о седьмом сезоне «Сватов»
Актриса Инна Королева провела прямой эфир в социальной сети Instagram, в котором рассказала подписчикам о съемках седьмого сезона популярного телесериала "Сваты".
Территория новостей вчера в 12:57
Политика
Путин попросил Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать помощь регионам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:46
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Кино
Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети
Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
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Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
Автоновости дня 03:05
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28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
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Стоимость новой «Оки» для выпуска в 2020 году озвучили специалисты
Дни24 25 мая в 03:08
Происшествия
Задержан тренер ММА Владимир Осия
Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Известия 25 мая в 19:03
Политика
Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину
Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
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Кадыров заявил, что абсолютно здоров
Эфир проводил его помощник, директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. В ходе трансляции Кадыров сказал, что абсолютно здоров.
Газета.Ru 11:28
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Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
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США признали конец автономии Гонконга от Китая
США признали конец автономии города после намерения властей КНР принять закон о его госбезопасности.
Lenta.ru 12:28
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Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле
В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru 08:19
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Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»
Издательство Bubble и онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD выбрали своеобразный способ представить фильм "Майор Гром: Чумной Доктор".
Российская газета 11:40
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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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