Энергетика
RT на русскомМировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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Шоу-бизнес
Шубская родила Овечкину второго сына
Слово и Дело 04:30
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости 13:38
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
Общество
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Петербургский дневник 06:40
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
Политика
США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана
Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
Общество
Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
Общество
День пограничника отмечается 28 мая в России
Алтайская правда 19:00
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России
В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru 06:59
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Политика
Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян
«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия 20:45
Экономика
Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам
С 26 мая 2020 года Россельхозбанк (РСХБ) снижает ставки по ипотечным кредитам.
РБК вчера в 01:28
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Политика
Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии
"В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата.
Царьград 14:52
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Ещё 235 жителей Свердловской области заболели коронавирусом
В Свердловской области за сутки ещё 235 жителей региона заболели коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 04:18
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
Общество
Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX
Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
Здоровье
В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом
Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
РИА Новости 20:31
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Культура
Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не прочь был бы провести дебаты между Владимиром Познером и Никитой Михалковым.
Рамблер 25 мая в 06:16
Политика
Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США
Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
Политика
Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа
Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия 22:02
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах
В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru 14:00
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43