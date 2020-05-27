Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.

Общество В Москве разрешили прогулки по графику Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. 2K

Политика МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. 503

Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 4K

Политика США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива. 2

Шоу-бизнес Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России. 4

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 798

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 9

Политика Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян «Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.

Экономика Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам С 26 мая 2020 года Россельхозбанк (РСХБ) снижает ставки по ипотечным кредитам.

Наука Названа странная особенность коронавируса Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail. 84

Политика Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии "В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата. 37

Шоу-бизнес Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать. 3

Культура Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не прочь был бы провести дебаты между Владимиром Познером и Никитой Михалковым. 2

Политика Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель. 206

Политика Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 2,5K