Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 0,32%, составив $34,24 за баррель.
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После разговора Путина с саудовским принцем нефть выросла в цене

Аргументы и Факты15:06

Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем

Взгляд.ру12:51

Цена фьючерсов нефти WTI незначительно снизилась

ИА Красная Весна01:45

Мировые цены на нефть снизились на 5-6%

Газета.Ru11:21

Цена нефти Brent упала на 5% ниже $34,5

РБК10:59

Нефть Brent остается ниже $35 за баррель

REGNUM14:36

Стоимость нефти Brent отыграла 2,8% после разговора Путина с саудовским кронпринцем

ТАСС12:37
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Шоу-бизнес

Шубская родила Овечкину второго сына

Слово и Дело 04:30
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Общество

В Москве разрешили прогулки по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости 13:38
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ 22:44
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Общество

Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании

Петербургский дневник 06:40
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM 01:13
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Политика

США отменяют исключения из санкций против ядерной программы Ирана

Госсекретарь Майк Помпео сказал, что речь идет обо всех проектах, связанных с СВПД – переоснащении реактора в Араке, поставках обогащенного урана для исследований и экспорте отработанного и утилизированного топлива.
Эхо Москвы 19:08
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Общество

Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
Поступи Онлайн 08:39
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Общество

День пограничника отмечается 28 мая в России

Алтайская правда 19:00
Шоу-бизнес

Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России

В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru 06:59
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
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Политика

Глава ФОМ назвал самого популярного зарубежного политика у россиян

«Трамп — но не из-за отношения, а в силу эксцентричности», — отметил специалист, отвечая на вопрос о самом популярном зарубежном политике у россиян на данный момент.
Известия 20:45
Экономика

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

С 26 мая 2020 года Россельхозбанк (РСХБ) снижает ставки по ипотечным кредитам.
РБК вчера в 01:28
Биатлон

СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
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Наука

Названа странная особенность коронавируса

Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
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Политика

Польский дипломат раскрыл схему монетизации русофобии

"В польском обществе распространяются охотно финансируемые врагами страхи, русофобия и чувство иррациональной угрозы", - цитирует РИА ФАН слова дипломата.
Царьград 14:52
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Здоровье

Ещё 235 жителей Свердловской области заболели коронавирусом

В Свердловской области за сутки ещё 235 жителей региона заболели коронавирусом.
Екатеринбург в эфире 04:18
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Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания 09:18
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Энергетика

Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей

Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
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Общество

Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

Американская авиастроительная корпорация Boeing возобновила приостановленное в январе производство лайнеров Boeing 737 MAX.
ТАСС 18:43
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Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Гонсалес добавил, что картина ставит точку в киновселенной Снайдера, после которой не стоит ждать продолжений фильма.
Культуромания 25 мая в 15:20
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Здоровье

В Приморье вылечились почти половина пациентов с коронавирусом

Среди выписанных за минувшие сутки есть несколько человек, чье выздоровление затянулось, но люди смогли побороть болезнь.
РИА Новости 20:31
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Шоу-бизнес

Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты

Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
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Культура

Соловьев хочет устроить поединок Познера и Михалкова

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале заявил, что не прочь был бы провести дебаты между Владимиром Познером и Никитой Михалковым.
Рамблер 25 мая в 06:16
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Политика

Меркель рассказала о трудностях в отношениях с США

Отношения США и Германии развиваются сложно, но Вашингтон — по-прежнему ключевой союзник Берлина, заявила в среду, 27 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Известия 15:56
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Политика

Цукерберг осудил Twitter за маркировку о недостоверности твитов Трампа

Глава компании Facebook Марк Цукерберг в среду, 27 мая, раскритиковал социальную сеть Twitter за то, что она маркировала публикацию президента США Дональда Трампа как недостоверную.
Известия 22:02
Общество

Минтруд предложил утроить пособие по безработице

Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
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Происшествия

Оперативники ФСБ задержали группировку гаишников за взятки на трассах

В Красноярском крае задержана группировка гаишников за получение взяток на трассе.
Lenta.ru 14:00
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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