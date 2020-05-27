Энергетика

КомпанияКомпанияЦена нефти Brent упала ниже 34,5 доллара за баррель

Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,9% — до 34,3 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:50 мск. Нефть сорта WTI с поставкой в июле подешевела до 32,4 доллара за баррель (-5,67%).
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