Напрямую ситуация пока не угрожает российскому бюджету. Но, вопреки утверждениям чиновников, накопленных в резерве средств может не хватить, если цена на нефть упадет ниже 42 долларов за баррель.

Цена нефти Brent опустилась ниже $48 за баррель

Политика Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17 Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".

Происшествия На Кубани задержана группа полицейских по подозрению во взятках В рамках расследования дела о преступном сообществе задержан начальник ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району, начальник отдела МВД России по Успенскому району, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю и начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Энергетика Goldman Sachs не исключает падения стоимости нефти до $20 за баррель Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на банк.

Кино Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

Происшествия В ДТП в Смоленской области погибли три человека ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.