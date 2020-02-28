Стоимость барреля нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 49,66 доллара. В последний раз цена опускалась ниже 50 долларов в конце июля 2017 года.

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов впервые за 2,5 года

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