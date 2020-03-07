Энергетика
Российский ДиалогЦена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд
По состоянию на 00:25 цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,07%, до 41,28 доллара за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 9,44%, до 45,27 доллара за баррель, сообщают на сайте Oilprice.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Армия и оружие
В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Общество
В России изменят правила выдачи лицензий на оружие
В России бумажные лицензии на оружие переводят в цифровой вид.
Общество
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Политика
Путин и Эрдоган договорились прекратить огонь в Идлибе
Политика
Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.
Общество
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Музыка
Владимир Пресняков рассказал о блатных участниках шоу «Голос»
Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты Кадры из прямой трансляции шоу "Маска" / НТВ Владимир Пресняков признается, что в последнее время неохотно смотрит музыкальные конкурсы.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов откинул ногой пояс Тони Фергюсона
Футбол
АПЛ может запретить пожилым людям посещать матчи из-за коронавируса
Считается, что такие люди более подвержены коронавирусу. Ранее АПЛ уже запретила футболистам пожимать руки перед матчем.
Футбол
Атлетико — Севилья 2:2
"Атлетико" в матче 27-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с "Севильей" — 2:2. Мадридцы занимают пятое место в таблице.
Происшествия
Британский священник двадцать лет насиловал прихожан
В британском городе Бирмингеме суд приговорил к 34 годам тюрьмы самопровозглашенного священника из Нигерии за то, что он на протяжении двадцати лет насиловал прихожан своей церкви, передает Mail Online.
Общество
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
Футбол
Ляказетт принес «Арсеналу» победу над «Вест Хэмом»
7 марта в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 29 тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вест Хэм».
Транспорт
Опубликовано видео проезда первого рельсобуса по Крымскому мосту
"Южная пассажирская пригородная компания" опубликовала видеозапись проезда первого пригородного поезда Керчь - Анапа по Крымскому мосту.
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Культура
В РПЦ назвали клип Киркорова «омерзительной поделкой»
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что новый клип Филиппа Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Хоккей
«Локомотив» победил «Йокерит» и сократил отставание в серии – 1-3
«Локомотив» обыграл «Йокерит» (4:3) в четвертом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Пользователь под ником Sema опубликовал на своем YouTube-канале 15-секундный отрывок ранее неизвестного трека композиции Little Big, с которой группа может выступить на международном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Армия и оружие
Украина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Фигурное катание
Валиева выиграла золото юниорского чемпионата мира
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото юниорского чемпионата мира в Таллине.
Энергетика
Сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки согласовали в ОПЕК
ОПЕК согласовала сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки. Итоговое решение зависит от России.