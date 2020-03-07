Энергетика
Российский ДиалогЦена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд
По состоянию на 00:25 цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,07%, до 41,28 доллара за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 9,44%, до 45,27 доллара за баррель, сообщают на сайте Oilprice.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Цена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд
Российский Диалогвчера в 04:18
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин объяснил необходимость ограничить число президентских сроков
Ограничение числа президентских сроков одного человека нужно, чтобы гарантировать сменяемость власти, заявил президент России Владимир Путин.
Общество
В России зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии
Турция оставляет за собой право своими силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Наука
Серые крысы отказались вредить сородичам даже за еду
Группа специалистов из Нидерландского института неврологии провела эксперимент с участием серых крыс.
Гаджеты
Многие пользователи Windows 7 до сих пор не перешли на «десятку»
Компания Microsoft больше не выпускает обновления безопасности для Windows 7, а также активно поощряет всех желающих перейти на Windows 10.
Общество
Слепаков записал высмеивающую женщин песню на 8 Марта
Российский комик Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские автомобили Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Общество
Вступил в силу новый формат полисов ОСАГО и КАСКО
В Российской Федерации с сегодняшнего дня, 8 марта, вступил в силу новый формат полисов обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Политика
Зеленский готовит почву для отказа от Минских договоренностей
Похоже, киевские власти нашли способ отказаться от Минских договоренностей – и в то же время избежать наказания за это.
Армия и оружие
В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ
Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы.
Футбол
Профсоюз итальянских футболистов может объявить забастовку
Глава профсоюза итальянских футболистов Дамиано Томмази готов объявить забастовку игроков, если чемпионата Италии не будет остановлен из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Полностью оборвала все контакты с дочерью»
Этот год начался для Любови Успенской непросто — ее дочь Татьяна Плаксина пришла на ток-шоу, где за гонорар от канала поведала неприятные факты о своей матери.
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Кино
Что посмотреть в кино: от Pixar до «Сладкой жизни»
С 5 марта «Вперед» / Onward Смотреть трейлер Долгожданный релиз Pixar – трогательная история о том, как магия может исчезнуть даже из мира троллей и единорогов.
Экономика
В группе риска оказались 38 российских банков
В России в 2020 году 38 банков могут лишиться лицензии, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".
Политика
Следствие по делу MH17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрофе рейса МН17 на Украине всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 6284
Южнокорейские медики зарегистрировали 518 новых случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 в стране.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
Общество
Папа Римский впервые провёл воскресную проповедь по видеотрансляции
Кино
Disney снимет сериал-приквел «Красавицы и чудовища»
Происшествия
Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле
Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
Общество
Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушения карантина
Напомним, из-за профилактических мероприятий все граждане, прибывающие из 11 стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу, отправляются в двухнедельный карантин.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о стрессе в связи с болезнью матери
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что испытывает большой стресс в связи с болезнью ее матери.
Футбол
Футбольный клуб «Ростов» проиграл ЦСКА в молодежном первенстве
Ростовские футболисты проиграли матч с ЦСКА. Встреча команд прошла в рамках 21-го тура молодежного первенства России 8 Марта.
Политика
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но дают результат.