Энергетика

Российский ДиалогРоссийский ДиалогЦена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд

По состоянию на 00:25 цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 10,07%, до 41,28 доллара за баррель. При этом стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 9,44%, до 45,27 доллара за баррель, сообщают на сайте Oilprice.
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Цены на нефть падают на неопределенности будущего ОПЕК+

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Цена барреля нефти Brent по итогам торгов в пятницу упала более чем на 9 % до 45 долларов 34 центов за баррель

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Цены на нефть усилили падение на фоне развала соглашения ОПЕК+

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Цена нефти Brent упала ниже предыдущего минимума, установив антирекорд

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В Италии закрыли 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал указ, по которому закрываются въезд, выезд и передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций из-за распространения коронавируса.
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Адесанья сохранил титул чемпиона UFC, победив Ромеро

Новозеландский боец Исраэль Адесанья одержал победу над кубинцем Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе.
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В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
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Следователи по делу MH17 обсуждали возможность нарушения суверенитета РФ

Международные следователи, занимающиеся расследованием крушения Boeing на Украине, всерьез рассматривали возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
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Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

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В Китае извлекли 50 человек из-под завалов обрушившегося отеля

Спасатели извлекли 50 человек из-под завалов рухнувшего в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля, при этом у двоих отсутствовали признаки жизни, сообщает телеканал CGTN («Китайская глобальная телевизионная сеть»).
РБК 00:24
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В ГД пояснили отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников.
Мой Брянск 06 марта в 07:11
Фигурное катание

Фигуристка Валиева взяла золото на чемпионате мира среди юниоров

6 марта российский фигурист Андрей Мозалев выиграл золото в одиночном мужском катании среди юниоров.
Известия вчера в 21:07
Общество

Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах

АМИТЕЛ 06 марта в 23:05
Политика

В Германии выступили против строительства «Северного потока — 2»

В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.
REGNUM вчера в 13:20
Энергетика

Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК

В апреле Саудовская Аравия увеличит добычу нефти до 10 миллионов баррелей в сутки.
Российская газета вчера в 22:10
Футбол

Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина

Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.
РИА Новости 03:06
Общество

Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Аргументы недели вчера в 03:32
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Армия и оружие

Боевики планировали химическую атаку в сирийском Серакибе

Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии ранее заявлял, что в западных кварталах города Серакиб с целью срыва продвижения правительственных сил около 15 террористов попыталась взорвать боеприпасы вместе с емкостями, наполненными отравляющими химическими веществами.
Вести.Ru 02:36
Происшествия

На заводе «Мотор Сич» обрушилась часть кирпичной конструкции

Часть кирпичной конструкции обрушилась на территории авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Запорожской области.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество

Путин поздравил женщин с 8 марта

Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив их способность все успевать, оставаясь при этом красивыми и очаровательным.
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие

ЦПВС: боевики за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Идлибе

Незаконные вооруженные формирования за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня, введенный в Идлибской зоне деэскалации 6 марта, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев.
Экономика сегодня вчера в 15:27
Хоккей

Ягр может завершить карьеру после вылета «Кладно» из экстралиги

Всегда старался помогать своим командам добиваться положительного результата, но сейчас ситуация совершенно иная, — приводит слова 48-летнего Ягра Hokej.cz.
Матч ТВ 02:37
Шоу-бизнес

Участница «Холостяка» Лиза Адаменко на отдыхе рухнула с большой высоты

Участница шоу «Холостяк» Лиза Адаменко, которая борется на проекте за сердце Антона Криворотова, была госпитализирована на отдыхе.
Пятый канал вчера в 23:26
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Коми

Шесть человек погибли на месте, двое детей пострадали в результате ДТП, которое произошло в 21:54 мск на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар в Сосногорском районе Республики Коми.
ТАСС вчера в 17:22
Политика

Путин предложил уголовное наказание за повреждение воинских памятников

Документ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России.
BFM.ru вчера в 13:20
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Футбол

«Бока Хуниорс» стала чемпионом Аргентины в последнем туре

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Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail раскритиковал конкурсы красоты, которые в честь Международного женского дня проводились в российских вооруженных силах и правоохранительных органах, однако читатели с мнением авторов статьи не согласились.
РИА Новости вчера в 23:45
Гаджеты

Последнее обновление Windows 10 продолжает приносить проблемы

Компания Microsoft в конце февраля этого года запустила необязательное обновление KB4535996 для операционной системы Windows 10 версий 1909 и 1903, что привело к серии ошибок и сбоев в работе устройств.
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Алавес — Валенсия 1:1

Газета.Ru 06 марта в 15:17
Общество

Обвиняемые по делу о крушении МН17 не появятся на суде в Гааге

Трое россиян и украинец, которым предъявлено обвинение по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, не появятся на суде в Гааге, сообщила «РИА Новости» адвокат одного из них Елена Кутьина.
Коммерсантъ вчера в 20:33
Общество

Рекорд тепла для 8 марта установлен в Москве ранним утром

За всю историю метеонаблюдений ранее утро 8 марта в Москве стало самым теплым, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Известия 03:04
Общество

Мишустин подписал распоряжения о повышении зарплаты медикам

В правительстве РФ заявили о повышении зарплаты врачам и среднему медицинскому персоналу.
Shraibikus News 01:29
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