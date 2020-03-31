Энергетика
Телеканал 360°Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель
После значительного падения котировки нефти марки Brent начали расти на азиатских торгах. Сумма достигла отметки в 23,02 доллара за баррель. Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE, к 08:26 майские фьючерсы на нефть стали дороже на 0,26 долларов.
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Общество
Режим самоизоляции для всех жителей ввели в Кузбассе
Власти Кузбасса ввели режим самоизоляции для всех жителей региона по примеру Москвы и других субъектов РФ.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Политика
Песков сообщил об обсуждении Путиным и Трампом темы помощи США
Накануне Трамп сообщил, что Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.
Шоу-бизнес
Самойлова разводится с Джиганом
Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Общество
В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Общество
В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти
Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.
Общество
В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома
Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.
Общество
Госдума упростила правила техосмотра автомобилей
Госдума упростила правила прохождения обязательного технического осмотра автомобилей.
Общество
В Кировской области ввели режим самоизоляции
В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.
Политика
Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью
Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Общество
В России перенесут сроки вступительных экзаменов из-за коронавируса
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что сроки вступительных экзаменов перенесут из-за коронавируса.
Общество
В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции
"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
Общество
Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора
Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.
Энергетика
Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть
Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.
Политика
Испытатель рассказал о преимуществах нового ракетоносца Ту-160М
Результатом проведенных работ стало значительное увеличение общей эффективности авиационного комплекса при применении по назначению.
Общество
В России приостановят регистрацию браков
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.
Армия и оружие
Украина продала сирийским террористам свои бронеавтомобили
Террористы получили новейшие украинские бронеавтомобили. Украина начала снабжать сирийских боевиков собственным вооружением.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Общество
Большинство россиян осталось без сбережений в кризис
Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.
Общество
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава призналась, что не создана для брака
Екатерина поняла, что не создана для брака.
Шоу-бизнес
Себя без макияжа показала Наталья Бочкарева
На своей странице в Instagram Наталья Бочкарева разместила снимок, на котором запечатлена без макияжа.
Финансы
Курс рубля растёт по отношению к доллару и евро
По данным Московской биржи, на открытии торгов во вторник, 31 марта, рубль растёт к доллару и евро.
Общество
Правительство за день изменило список товаров первой необходимости
Власти внесли изменения в утвержденный 28 марта список товаров первой необходимости, продажа которых не будет ограничена в нерабочую неделю.