После значительного падения котировки нефти марки Brent начали расти на азиатских торгах. Сумма достигла отметки в 23,02 доллара за баррель. Согласно данным торгов на Лондонской бирже ICE, к 08:26 майские фьючерсы на нефть стали дороже на 0,26 долларов.

Цена на нефть Brent поднялась до $23 за баррель

Общество В Краснодарском крае вводят карантин Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.

Шоу-бизнес Самойлова разводится с Джиганом Предпринимательница Оксана Самойлова рассказала у себя в Instagram о разводе с рэпером Джиганом.

Здоровье Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.

Общество В Москве ввели режим самоизоляции для всех жителей Домашний режим самоизоляции введут для всех жителей Москвы независимо от возраста. Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.

Общество В Ростовской области число заболевших коронавирусом выросло до пяти Как сообщал ранее РБК Ростов, за последние сутки число людей, которые находятся под наблюдением по коронавирусу в Ростовской области, выросло на 100 - на утро 30 марта их насчитывалось 4,3 тыс. человек.

Общество В Татарстане тестируют сервисы для получения пропуска на выход из дома Во время режима самоизоляции разрешено совершать покупки в ближайшем магазине или аптеке и выгуливать домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, а также имея пропуск посещать место работы.

Общество В Кировской области ввели режим самоизоляции В указанный период кировчанам запрещается покидать места проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и следования к месту работы, а также для посещения ближайшего магазина.

Политика Песков объяснил наделение правительства правом вводить режим ЧС Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Кремле считают оправданным наделение правительства правом вводить режим чрезвычайной ситуации.

Общество Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

Общество В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции "В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.

Общество Журналисты «Ведомостей» требуют сменить главного редактора Журналисты «Ведомостей» в письме новым владельцам издания Константину Зятькову и Алексею Голубовичу потребовали сменить исполняющего обязанности главного редактора Андрея Шмарова, назначенного на эту должность 24 марта.

Энергетика Экспорт из Казахстана в Италию снизился больше чем на четверть Экспорт в Италию из Казахстана в январе 2020 года упал на 26%, 29 марта сообщает LSM.kz Италия, наиболее пострадавшая от распространения пандемии коронавируса страна в Европе, является главным потребителем казахстанской нефти, несмотря на то, что доля в общем объеме экспорта нефти в Италию резко снизилась.

Общество В России приостановят регистрацию браков Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству юстиции и регионам временно прекратить торжественную регистрацию браков в ЗАГСах.

Общество «Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.

Общество Большинство россиян осталось без сбережений в кризис Более 60% россиян не имеют никаких накоплений, сообщает РБК со ссылкой на опрос, который был проведен с 26 февраля по 3 марта, еще до резкого ухудшения ситуации в экономике из-за падения цен на нефть и ограничений в связи с распространением коронавируса.

Общество Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab.