Коронавирус
Парламентская газетаЦена нефти Brent ускорила снижение до $28,4
Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение после взлёта накануне и достигла уровня 28,4 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 8:42 мск.
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Общество
В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств
В Москве в воскресенье намерены провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Общество
В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
Космос
Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом
Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Наука
В Ухане у кошек обнаружили коронавирус
Экономика
Продажи имбиря и чеснока в РФ из-за коронавируса выросли в 2,5 раза
В конце марта - начале апреля объем розничных продаж имбиря и чеснока в России на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос в 2,5 р. Как пояснили эксперты, это связано с природными лечебными свойствами растений, к которым привычно обращаются россияне.
Общество
Прокуратура Саянска оспорила решение мэра города о возобновлении работы сферы услуг
Глава города подписал постановление, которое разрешает работу объектов торговли непродовольственными товарами с 6 по 30 апреля.
Общество
В Москве разрешили работу магазинов оптики в период ограничений
Приостановка работы из-за ограничительных мер по коронавирусу в Москве не распространяется на магазины оптики и медицинского оборудования.
Происшествия
В Рязанской области мужчина застрелил пять человек
Общество
Развитие ситуации с коронавирусом в России назвали оптимистичным
Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Коронавирус в России за сутки подтвердился у 582 человек
В России увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 582 человек.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Экономика
Власти Бурятии приняли дополнительные меры поддержки бизнеса
Мера действует с 1 марта по 1 сентября 2020 года.
Экономика
В ЦБ разъяснили порядок работы банков до 30 апреля
В сообщении регулятора говорится, что банки и некредитные финансовые организации должны обеспечить доступ предприятий и населения к критически значимым услугам через удаленные каналы и цифровые сервисы.
Энергетика
Путин допустил возможность сокращения добычи нефти
Президент России Владимир Путин считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 млн баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнёрского взаимодействия.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Происшествия
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Путин подписал указ о нерабочих днях с сохранением заработной платы
Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Пушков раскритиковал американский рейтинг готовности стран к эпидемии
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал прошлогодний индекс готовности мировых стран к эпидемии, в котором лидируют США и Великобритания.
Шоу-бизнес
Виторган высказался о Собчак: «Сеет конфликты и мракобесие»
Гаджеты
Представлена видеокарта GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 D6 AERO ITX имеет тактовую частоту – 1 590 МГц, что немного меньше от более производительных ускорителей, потому как это уменьшенный форм-фактор.
Общество
Голикова назвала страны — лидеры по завозу коронавируса в Россию
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что лидерами среди стран, откуда в Россию была завезена коронавирусная инфекция COVID-19, стали Италия, Испания, Франция, Германия и ОАЭ.
Общество
Беременная невеста Бориса Джонсона сообщила о симптомах коронавируса
Беременная невеста британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри Саймондс сообщила, что находится на самоизоляции уже неделю с симптомами коронавирусной инфекции.
Общество
Глава Красноярского края обратился к жителям региона
Губернатор красноярского края Александр Усс обратился к жителям региона с сообщением о мерах, которые примет правительство края для поддержки граждан и бизнеса в период режима самоизоляции.
Наука
Специалисты выяснили, как хронический стресс меняет мозг
Учёные выявили, что в период стресса гематоэнцефалический барьер, которым защищен человеческий мозг, имеет свойство разрушаться, и в мозг попадают циркулирующие воспалительные белки.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, сообщает газета USA Today.