Энергетика

ТАССТАССЦена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
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Курс доллара превысил ₽71 на фоне дешевеющей нефти

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Цены на нефть опустились к отметке 35 долларов

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Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

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Нефть Brent дешевеет на бирже Лондона

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Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%

ТАССвчера в 23:44

Цены на нефть обвалились

Lenta.ru01:56
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Религия

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

РИА Новости 01:00
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Общество

Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ

21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс вчера в 09:55
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Политика

Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России

Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
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Происшествия

Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова

Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
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Экономика

Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»

«21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК «Роснефть»" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 02:56
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

Вести.Ru 01:29
1,4K
Политика

Путин поручил проработать поставки рыбы по Северному морскому пути

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок дальневосточной рыбной продукции в европейскую часть России.
Gazeta.SPb 20 мая в 11:27
29
Общество

Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI

Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor вчера в 13:13
7
Политика

Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена оставаться участником Договора по открытому небу "до тех пор, пока он в силе", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:48
7
Общество

В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19

Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Коммерсантъ 02:48
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Общество

В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
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Шоу-бизнес

Экс-супруг Лолиты отказался комментировать госпитализацию

Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов в беседе с "Пятым каналом" отказался комментировать сообщения о том, что попал в больницу с травмами неизвестного происхождения.
Газета.Ru 03:21
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Общество

Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах

Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Происшествия

ФСИН обвинила журналистов телеканала France24 в провокации

20 мая в эфире французского телеканала вышел сюжет об этом событии.
Российская газета 03:23
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Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note 20 показан на качественных рендерах

3DNews 02:05
Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
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Происшествия

В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19

Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
4
Общество

Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте

Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
25
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Здоровье

23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт 02:51
55
Общество

Human Rights Watch выступила против использования приложения «Социальный мониторинг»

С помощью приложения «Социальный мониторинг» были несправедливо оштрафованы сотни, если не тысячи москвичей, утверждает Human Rights Watch.
Эхо Москвы 03:06
54
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
1K
Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18
6
Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
43
Общество

16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки

Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
1
Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
36
Происшествия

На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи

Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
10
Общество

Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии

Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51
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