Энергетика
ТАССЦена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
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Общество
Владимир Путин объявил дату начала сдачи ЕГЭ
21 мая президент страны Владимир Путин в ходе совещания по вопросам образования в условиях непростой эпидобстановки назвал дату начала Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
Пенза-Пресс вчера в 09:55
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Происшествия
Суд в Красноярском крае отклонил апелляцию на арест бизнесмена Быкова
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова.
РБК 03:23
Экономика
Игоря Сечина переназначили главой «Роснефти»
«21 мая 2020 года совет директоров ОАО "НК «Роснефть»" назначил генерального директора компании Игоря Сечина сроком на пять лет, начиная с 24 мая 2020 года»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 02:56
Политика
Путин поручил проработать поставки рыбы по Северному морскому пути
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок дальневосточной рыбной продукции в европейскую часть России.
Gazeta.SPb 20 мая в 11:27
Общество
Epic Games начал бесплатную раздачу Civilization VI
Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра.
iReactor вчера в 13:13
Политика
Россия не собирается выходить из Договора по открытому небу
Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва намерена оставаться участником Договора по открытому небу "до тех пор, пока он в силе", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:48
Общество
В России заявили об успешном испытании вакцины от COVID-19
Вакцину от коронавируса COVID-19 успешно опробовали на себе сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ).
Коммерсантъ 02:48
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Экс-супруг Лолиты отказался комментировать госпитализацию
Бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов в беседе с "Пятым каналом" отказался комментировать сообщения о том, что попал в больницу с травмами неизвестного происхождения.
Газета.Ru 03:21
Общество
Роспотребнадзор отказался от шахматной рассадки пассажиров в самолетах
Роспотребнадзор на фоне критики Минтранса и авиационного сообщества из-за роста цен на билеты и нерентабельности рейсов отказался от строгих норм рассадки авиапассажиров при перелете, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Невские Новости 02:42
Происшествия
ФСИН обвинила журналистов телеканала France24 в провокации
20 мая в эфире французского телеканала вышел сюжет об этом событии.
Российская газета 03:23
Общество
Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
Происшествия
В Алтайском крае за сутки умерли три пациента с COVID-19
Всего, по данным регионального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, в Алтайском крае на 21 мая зарегистрировано 1111 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 137 детей до 17 лет включительно.
Российская газета вчера в 03:35
Общество
Житель Риги устроил скандал из-за русского языка в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
Взгляд.ру 00:56
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье
23 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
22 мая в Амурской области подтверждено 23 новых случая COVID-2019: 14 - в Благовещенске, семь - в Свободном, по одному - в Магдагачах и Благовещенском районе.
Телепорт 02:51
Общество
Human Rights Watch выступила против использования приложения «Социальный мониторинг»
С помощью приложения «Социальный мониторинг» были несправедливо оштрафованы сотни, если не тысячи москвичей, утверждает Human Rights Watch.
Эхо Москвы 03:06
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Всего за первые четыре дня анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к коронавирусу в "Инвитро" сдали более 40 тыс. человек.
ТАСС 01:18
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
ГТРК Карелия 02:03
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Общество
Роспотребнадзор рассказал, какие требования останутся и после пандемии
Ранее в Роспотребнадзоре объявили о том, что снимать ограничения в России будут в три этапа.
Телеканал 360° 02:51