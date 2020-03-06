Энергетика

Говорит МоскваГоворит МоскваЦена на нефть Brent опустилась ниже 47 долларов за баррель

Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют на 6,3% — до 43 долларов одного цента за баррель.
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Стоимость нефти Brent упала до минимума с середины 2017 года

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Цена Brent рухнула на 7,5% на сообщении о завершении переговоров ОПЕК+ без сделки

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Нефть подешевела более чем на 9%

РБК12:00
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Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас для России важнее стабильность, но в будущем необходима сменяемость власти.
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Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
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Пранкер извинился за «приступ коронавируса» в московском метро

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Во время общения президента Владимира Путина с жителями Иваново одна из девушек попросила главу государства взять ее замуж, пишет «РИА Новости».
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Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга

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