Энергетика

Невские НовостиНевские НовостиЦена нефти Brent превысила 40 долларов за баррель

По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI по состоянию на 03:46 мск дорожали на 1,96%, до 37,53 доллара за баррель.
Читать в источнике
Комментировать349
с чего всё началось

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
РИА Новости02 июня в 20:48

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent превысила $42 впервые с 6 марта

Life.ruвчера в 09:30

Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель

Коммерсантъвчера в 09:27

Эхономика: Цены на нефть отошли от своих пиковых значений

Эхо Москвывчера в 05:48

Нефть Brent поднялась выше $41 за баррель

Фонтанка.Рувчера в 05:52

Цена нефти Brent поднялась выше $41 впервые с начала марта

Газета.Ruвчера в 05:56

Цена Brent превысила $42 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 09:01

Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

РИА Новости02 июня в 20:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:31, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03 июня в 03:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 08:31, Ашберн
Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 04 июня в 16:53
162
Политика

Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
6,6K
Происшествия

МЧС сообщило о пожаре в ТЦ в Башкирии

В торговом центре "Лекс" произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 07:09
Политика

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
196
Общество

Еще два жителя Тульской области скончались от коронавируса

В Тульской области еще два пациента 61 и 63 лет с подтвержденным диагнозом "COVID-19" скончались. Это жители Богородицка и Ефремова.
Тульская пресса 03:50
601
Политика

Путин назвал секрет величия русского языка

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с деятелями культуры в субботу, 6 июня, заявил, что секрет величия русского языка и притягательности русской литературы заключается в его четкости и выразительности.
Московский Комсомолец 08:05
1
Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
321
Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
2,2K
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

35-летний Вагнер Лав выступал за ЦСКА в 2004–2012 годах, а также в 2013 году. В составе клуба он трижды выигрывал чемпионат России.
Коммерсантъ 05:24
2
Здоровье

В Госдуме раскритиковали новые правила медосвидетельствования водителей

Новый проект Минздрава по медосвидетельствованию водителей автотранспорта вызывает вопросы.
News.ru 07:49
Гаджеты

Oukitel выпустила смартфон с камерой ночного видения и NFC

Новый смартфон компании Oukitel отличается ёмким аккумулятором, наличием ИК-камеры ночного видения и поддержкой модуля NFC.
Anonsens 05:43
Происшествия

Бэнкси представил новую картину на тему протестов в США

РБК 07:33
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
373
Экономика

С чистого листа после списания налогов и взносов

11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Общество

Пиво оказалось самым популярным напитком среди россиян на самоизоляции

Самым популярным алкогольным напитком в России во время самоизоляции оказалось пиво, сообщили эксперты компании Такском.
Политическая Экспертиза 02:29
147
Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
2,3K
Армия и оружие

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео

Экстремальный полет ударного вертолета Ми-25 ВВС Сирии попал на видео.
Вечерний курьер 05:01
1
Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
1,5K
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
13
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия

Компания «Яндекс» ко Дню русского языка составила список новых слов, значение которых чаще всего искали пользователи русскоязычного интернета с 2011 по 2020 год, среди них слова «локдаун», «ауф» и «френдзона».
РБК 07:54
20
Интернет

В Telegram появился видеоредактор

Главным нововведением обновления стал интегрированный видеоредактор. Обычный фоторедактор появился в Telegram пять лет назад.
Ридус вчера в 11:02
Экономика

Депутаты предложили раздать работающим пенсионерам 1,4 трлн рублей

Работающим пенсионерам предложено выплатить из Фонда национального благосостояния 1,386 трлн рублей.
Политика Сегодня 04 июня в 10:53
1
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
197
Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых родители морили голодом

В камчатской больнице скончался один из четырехмесячных двойняшек, которых ранее родители оставили одних на несколько дней.
Газета.Ru 01:47
24
Общество

Соловьев назвал «повышением» увольнение телеведущей Шафран

Соловьев же отметил, что у него не было конфликтных ситуаций с телеведущей, а увольнение Шафран он назвал "повышением", сообщает Федеральное агентство новостей.
Политика Сегодня 03 июня в 13:55
590
Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
54
Политика

Турция в июне возобновит авиасообщение с 40 странами

С 10 июня Турция начнет возобновление авиасообщения с 40 странами.
Известия 04 июня в 07:17
40
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
609
Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
3,7K
Политика

Трамп приказал сократить американский контингент в Германии

К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
131
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное