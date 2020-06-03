Энергетика
Областная газетаЦена нефти Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов
Цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель. В последний раз стоимость этого сорта достигала таких показателей 6 марта.
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с чего всё началось
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.РИА Новости02 июня в 20:48
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Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель
КП - Беларусь03 июня в 03:25
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель выполнение договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе, которые были достигнуты на саммите "нормандской четверки" в Париже, что станет предпосылкой для проведения встречи глав государств в Берлине.
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Полиция задержала активиста Виктора Немытова у здания МВД на Петровке, 38 в Москве.
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Политика
В России пообещали зеркальный ответ на высылку дипломатов из Чехии
Россия ответит зеркально на объявление Прагой двух сотрудников российского посольства в Чехии персонами нон грата, заявил в пятницу, 5 июня, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Футбол
Погребняк ответил Алиеву, называвшему коронавирус фейком
Нападающий «Урала» Павел Погребняк ответил бывшему футболисту сборной Украины Александру Алиеву.
Евро-футбол.ру 09:29
Футбол
«Динамо» признано чемпионом молодежного первенства России
Московское "Динамо" признано победителем молодежного чемпионата России сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Политика
Почти половина украинцев сочла страну находящейся на грани раскола
Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
Lenta.ru 08:27
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Общество
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Газета.Ru 05:22
Политика
В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ
Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.
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Воронежские сотрудники соцзащиты выписывали премии родственникам
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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Космос
«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
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Общество
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Московский Комсомолец вчера в 12:30
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Польские СМИ: У НАТО нет шансов добраться до Балтийской косы в случае конфликта с Россией
Польские СМИ усомнились в целесообразности строительства Центрального коммуникационного порта и канала через Балтийскую косу, хотя в Варшаве не раз заявляли, что эти объекты повысят уровень обороны и поспособствуют экономическому развитию Польши.
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Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
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Определились первые туристы для полета на МКС на корабле Маска
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Российская газета 08:29
Энергетика
Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа
Минэнерго Белоруссии направило письмо "Газпрому" с предложениями условий поставок газа в республику в 2020 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.
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