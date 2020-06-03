Энергетика

Областная газетаОбластная газетаЦена нефти Brent впервые с 6 марта превысила 40 долларов

Цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель. В последний раз стоимость этого сорта достигала таких показателей 6 марта.
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Цена нефти Brent впервые с марта превысила 40 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.
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Цена нефти «Brent» превысила $42 впервые после развала ОПЕК+

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Растет на серной почве

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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:37, Ашберн

Сводки с нефтяных рынков: черное золото марки Brent подорожало. Теперь нефть стоит свыше $40 за баррель

КП - Беларусь03 июня в 03:25
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 11:37, Ашберн
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Общество

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Общество

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Политика

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RT на русском 11:08
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Происшествия

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Почти половина опрошенных Киевским международным институтом социологии украинцев сочла свою страну находящейся на грани раскола.
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Кино

Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Актер и режиссер Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева на своей странице в Facebook.
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Генпрокуратура назвала причину аварии на ТЭЦ в Норильске

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Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
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Происшествия

Воронежские сотрудники соцзащиты выписывали премии родственникам

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Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России

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«Роскосмос» оценил вероятность столкновения Земли с астероидом

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей

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Еще один мощный эксклюзив PlayStation может выйти на ПК

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Минск направил письмо «Газпрому» с предложениями по поставкам газа

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