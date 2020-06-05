Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 03:44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь росла на 1,14%, до 40,08 доллара за баррель.

с чего всё началось

Цена на нефть марки Brent превысила 40 долларов за баррель. В последний раз стоимость этого сорта достигала таких показателей 6 марта.

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 938

Экономика Сбербанк назвал быстрее всего восстанавливающиеся после пандемии города Первым городом России, где активность потребителей практически вернулась на уровень, который был до начала пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, стало Кемерово.

Экономика Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за остановки торгов в апреле Инвесторы подали коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов майскими фьючерсами на нефть WTI при отрицательной цене.

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Москва, 5 июня 2020, 08:10 — REGNUM Законопроект о возвращении практики индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня. 62

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 981

Общество Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании. 512

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 2K

Политика Границы Евросоюза могут открыть к началу июля Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что ЕК рекомендует странам—членам Евросоюза начать открывать внешние границы сообщества в начале июля.

Политика Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году. 3,6K

Космос В корабле Маска использовали российские детали В корабле Маска использовали российские детали. Об этом сообщает эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич. 2,2K

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Энергетика Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Стоимость российского сорта Urals превысила $42 за баррель Фьючерсные контракты на североморскую нефть Brent выросли в цене до $42,5 за баррель. 19

Космос В Роскосмосе оценили опасность приближающегося к Земле астероида Напомним, астероид 163348 2002 NN4 приблизится к Земле на минимальное расстояние 6 июня в 6:20 по московскому времени.

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,5K

Экономика ЦБ отложил продажу банка «ФК Открытие» из-за коронавируса Банк России перенесет продажу банка "ФК Открытие" с осени 2021 года, реалистичным сроком для сделки регулятор считает 2022 год, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 1