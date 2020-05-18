В понедельник, 18 мая, цена на нефть марки Brent впервые с 9 апреля превысила отметку $35 за баррель. Инвесторы положительно реагируют на сообщения о восстановлении мирового спроса на энергосырьё.

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

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