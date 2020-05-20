Стоимость нефти WTI составила 31,57. Согласно данным лондонской биржи ICE по состоянию на 12:40 по московскому времени, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле увеличилась на 4,9% и составила 34,09 долларов за баррель.

Впервые с 9 апреля цена на нефть Brent превысила 34 доллара за баррель

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