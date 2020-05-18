Энергетика

МИР 24МИР 24Цена нефти Brent поднялась выше $33

Стоимость июльских фьючерсов на поставку нефти марки Brent поднялась выше $33, передает НСН со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. Баррель Brent уже поднимался в цене выше $30 5 и 8 мая, однако потом дешевел.
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Стоимость нефти Brent закрепилась выше $36 за баррель

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Цена нефти Brent превысила $35

ТАСС18 мая в 10:35

Почему рост котировок барреля может смениться их быстрым падением

Российская газета18 мая в 20:00

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $35 за баррель

RT на русском18 мая в 13:54

Цены на нефть взлетели

Lenta.ru18 мая в 10:54

Цена на нефть Brent превысила $36 впервые с начала апреля

REGNUMвчера в 09:59

Цена нефти Brent превысила $34 за баррель впервые с 9 апреля

РБК18 мая в 05:51
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Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Здоровье

Медикам Хомутовской ЦРБ обещали выплатить компенсацию в мае

Напомним, сотрудники Хомутовской центральной районной больницы заявили о занижении статистики по коронавирусу в районе и об отсутствии обещанных президентом России Владимиром Путиным доплат за работу с ковидными пациентами.
Kursk.com 11:12
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Краснодарский депутат-застройщик арестован по делу о мошенничестве

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Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
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Общество

Первые итоги скрининга на антитела к COVID-19 в Москве подведут 22 мая

Итоги первого этапа программы скрининга населения на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции подведут в Москве в пятницу, 22 мая.
RT на русском 11:23
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
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Хоккей

Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов

РИАМО 11:06
Общество

Дата второго этапа снятия ограничений озвучена в Воронежской области

Напомним, со среды, 20 мая в Воронежской области стартовал первый этап снятия ограничений, введенных в регионе в конце марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Kursk.com 09:36
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
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Армия и оружие

Самолеты НАТО подняли в воздух из-за Ту-22М3 ВКС над Черным морем

Взгляд.ру вчера в 18:35
Единоборства

Украинский борец Грицай объяснил свои угрозы в адрес Усика

Украинский борец Богдан Грицай рассказал о том, почему бросил вызов Александру Усику.
ProstoProSport 12:06
Здоровье

Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса

Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
Мойка78 вчера в 19:27
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Спорт

В «Steam» бесплатно раздают «DayZ»

ГЛАС.RU 08:35
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Общество

В ВОЗ предупредили о возможности второй волны коронавируса

Ранее Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета.
ТАСС вчера в 19:28
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Общество

«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус

Газета.Ru 10:32
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Общество

Госдума приняла закон о создании единого ресурса с данными о россиянах

Госдума одобрила закон о создании единого регистра сведений о гражданах России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:46
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Общество

В лесу под Челябинском обнаружили десятки правительственных иномарок

Жители Челябинска обнаружили в лесу вблизи озера Смолина "склад" новых машин Toyota.
Новые автомобили 19 мая в 05:51
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
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Футбол

Минспорт России поддержал решение РФС о возобновлении сезона в РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин назвал большим событием возобновление чемпионата России по футболу в следующем месяце и напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности во время пандемии коронавируса.
Sport24.ru 11:39
Политика

Зеленский подписал закон о банках

Зеленский подписал законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».
Новостной фронт 11:54
Политика

СМИ сообщают о выходе США из договора по открытому небу

Соединенные Штаты выходят из договора по открытому небу.
Вести.Ru 11:40
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина после развода оставит своего мужа без недвижимости

Недавно стало известно, что Полина Гагарина собирается развестись со своим мужем Дмитрием Исхаковым.
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Общество

Власти Турции передумали отменять шведский стол

Турция не намерена отказываться от использования в местных гостиницах системы all inclusive, а также от шведского стола.
НТВ 07:06
Общество

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор представил обновленное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по всем предметам, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 11:31
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
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Общество

Депздрав отрицает планы по изоляции москвичей с иммунитетом к COVID-19

Департамент здравоохранения Москвы опроверг в четверг планы изолировать жителей столицы, у которых выявлен иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 07:15
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Космос

Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска

Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ 19 мая в 15:01
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