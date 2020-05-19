Нефть марки Brent торгуется на уровне $35,8 за баррель, следует из данных биржи ICE в Лондоне. Во время сегодняшних торгов ее цена впервые с 9 апреля поднималась выше $36. Стоимость нефти марки WTI также увеличилась и достигла $33,3 за баррель.

Цена нефти Brent впервые с 9 апреля превысила $36 за баррель

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