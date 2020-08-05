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Газета.Ru
Газета.Ru

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов. По состоянию на 11.45 мск цена октябрьских фьючерсов выросла на 1,46% - до $45,08 за баррель. Сентябрьские фьючерсы тоже подорожали на 1,51% - до $42,33 за баррель.В источнике
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REGNUM

Цены на нефть: Brent и WTI торгуются разнонаправленно

REGNUM13:32
Rambler News Service

Цена на нефть Brent опустилась ниже $45 за баррель

Rambler News Service05:17
ПРАЙМ

Стоимость барреля Brent превысила $46 впервые с 6 марта

ПРАЙМвчера в 08:16
RT на русском

Цена нефти Brent впервые с 6 марта превысила $46 за баррель

RT на русскомвчера в 09:06
Нефтегазовая вертикаль

Brent пробил $45

Нефтегазовая вертикальвчера в 05:51
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАССвчера в 04:47
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новостивчера в 06:08

В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании двух женщин в лесу

Следователи задержали мужчину по подозрению в том, что он надругался над двумя женщинами в Чоботовском лесу в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
РИА Новости06:47
28

Лукашенко оценил перспективы объединения России и Белоруссии

Напомним, в Белоруссии 9 августа предстоят президентские выборы, накануне которых действующий президент страны заявил о задержании 33 граждан России якобы собиравшихся участвовать в подрыве государственности республики.
ИА Красная Весна13:30

Pirelli завершила расследование причин повреждения шины на болиде Квята

В компании производителя шин Pirelli Motorsport завершили расследование причины повреждения шины болида российского пилота "Альфа Таури" Даниила Квята, попавшего в аварию на Гран-при Великобритании "Формулы-1".
РИА Новости13:10
1

Дрифт на льду в новом геймплейном ролике DiRT 5

Команда Codemasters отметила, что гоночная аркада всё ещё находится в разработке, так что игровой процесс и графика ещё могут слегка измениться, но ролик, тем не менее, позволяет взглянуть на заезды по льду в Норвегии в рамках режима Ice Breaker.
3DNews13:27

Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости05:16
15

Россия лидирует по количеству пользователей, за которыми следят

Количество пользователей, на мобильных устройствах которых были зафиксированы приложения для слежки, увеличилось в России на 28% в первые шесть месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
iXBT.com11:06
2

Лукашенко: Ельцин жалел, что выбрал Путина преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Борис Ельцин жалел о выборе Владимира Путина в качестве преемника, об этом белорусский лидер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Полит.ру12:32
9

Минздрав предложил изменить состав автомобильной аптечки

В документе говорится, что бинты малых размеров (5 м х 5 см и 5 м х 7 см) следует исключить из состава аптечки, поскольку их применение «при оказании первой помощи пострадавшим в ДТП не имеет смысла», так как они используются при незначительных повреждениях.
РБК13:28
362

Пушков: Лукашенко меняет политический курс Белоруссии

«Речь идет о переориентации внешней политики Минска в сторону заметного сближения с Киевом», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя поручение главы Белоруссии Александра Лукашенко пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными под Минском россиянами.
Взгляд.ру07:42

Гвардиола: «Эрик Гарсия хочет покинуть клуб»

Манчестер, Великобритания, 6 августа 2020, 18:09 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции заявил, что 19-летний испанский центральный защитник Эрик Гарсия не хочет продлевать контракт с «горожанами» даже на улучшенных условиях.
REGNUM11:09

Doom Eternal и Elder Scrolls Online выйдут на Xbox Series X и PS5

Компания Bethesda объявила, что Doom Eternal и The Elder Scrolls Online будут выпущены для Xbox Series X и PlayStation 5. В сообщении говорится, что игроки, которые владеют или приобретают игру на Xbox One или PlayStation 4, смогут бесплатно перейти на версии следующего поколения, когда они будут доступны для покупки.
МИТ11:47