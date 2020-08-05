Цена нефти Brent впервые с марта превысила $45 за баррель
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Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в октябре достигла $45,14 за баррель на лондонской бирже ICE. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, цена повысилась на 1,6%. Нефть марки Brent торгуется по такой стоимости впервые с 6 марта, до обвала котировок.В источнике
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта
ТАСС5 августа в 05:03