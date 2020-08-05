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Комсомольская правда
Комсомольская правда

Цена нефти Brent впервые с марта превысила $45 за баррель

Цена на фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в октябре достигла $45,14 за баррель на лондонской бирже ICE. По сравнению с закрытием предыдущей сессии, цена повысилась на 1,6%. Нефть марки Brent торгуется по такой стоимости впервые с 6 марта, до обвала котировок.В источнике
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Ньюс-НН

Нефть WTI падает в цене

Ньюс-ННвчера в 13:47
ТАСС

Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $45 за баррель впервые с 6 марта

ТАСС5 августа в 05:03
Росбалт

Нефть Brent закрепилась выше $45 за баррель, WTI прибавляет слабее

Росбалтвчера в 03:24
RT на русском

Цена на нефть Brent растёт

RT на русскомвчера в 01:06
РБК

Цена нефти Brent превысила $46 за баррель впервые с 6 марта

РБК5 августа в 07:54
РИА Новости

Цена на нефть марки Brent отыграла потери с 6 марта

РИА Новости5 августа в 06:08
REGNUM

Цены на нефть: Brent и WTI торгуются разнонаправленно

REGNUMвчера в 13:32

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса
РБКвчера в 09:28
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Билл Гейтс предсказал кризис опаснее пандемии коронавируса

Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил, что в ближайшие десятилетия мир столкнётся с глобальным экологическим кризисом, связанным с изменением климата, последствия которого станут более серьёзными по сравнению с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском18:00
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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В России запатентовали препарат от коронавируса

Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что новые лекарственные препараты от коронавирусной инфекции, появившиеся в России, "наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте".
Российская газетавчера в 15:49
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
РИА Новостивчера в 08:00

В Назрани ликвидировали боевика в ходе контртеррористической операции

Как сообщал оперштаб региона, режим контртеррористической операции введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии в 22:25 6 августа "в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности".
ТАСС17:35
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