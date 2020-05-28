Энергетика
ВедомостиЦена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель
Дороже $38 за баррель Brent стоит впервые с начала марта. По состоянию на 21.28 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. составила $38,16 за баррель (+3,25%), однако уже к 21.58 мск цена снизилась до $37,17 за баррель.
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Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Политика
Чехия рискует остаться без фермеров, если украинцы не вернутся
Как рассказал другой фермер, Павел Покорный, «ситуация с коронавирусом показала нам, что зависимость от украинской рабочей силы мгновенно может поставить производство на колени».
Украина.ру 10:12
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Основатель и глава компании SpaceX Илон Маск ответил на слова Дмитрия Рогозина о том, что Соединенные Штаты должны доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута.
РИА Новости 07:21
Политика
Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем.
Lenta.ru 04:54
Общество
«Академик Черский» покинул немецкий порт Мукран
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" после трех недель стоянки вышел из порта Мукран в Германии, где находится логистическая база "Северного потока — 2". Об этом свидетельствуют данные порталов по отслеживанию морских судов.
Народные новости 28 мая в 05:36
Общество
На 31 мая в Оренбуржье зарегистрировано 1925 случаев коронавируса
Всего за минувшие сутки в Оренбургской области поставлено 54 новых диагноза COVID-19.
56orb.ru 10:39
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество
Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней
Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
Lenta.ru 07:59
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
Моддер Goutrial превратил Half-Life: Alyx в шутер от первого лица, который не требует наличия шлема виртуальной реальности.
CyberSport.ru вчера в 16:14
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 29 мая в 01:33
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова заявила о своей трансгендерности
РИА Новости 08:19
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Армия и оружие
В ЛНР не зафиксировали обстрелов за сутки со стороны силовиков
"За 29 мая со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 01:26
Футбол
Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
RT на русском 09:43
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений» в истории
У США вскоре появятся "величайшие вооружения" в истории.
ТАСС вчера в 18:56
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 29 мая в 12:09
Общество
Попова выступила за социальное дистанцирование в самолетах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что между людьми на борту самолета, а также при входе и выходе из него должна обязательно соблюдаться безопасная дистанция.
Аргументы и Факты 07:58
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Политика
В Кремле рассказали, как пройдет Парад Победы
РИА Новости 06:45