Дороже $38 за баррель Brent стоит впервые с начала марта. По состоянию на 21.28 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. составила $38,16 за баррель (+3,25%), однако уже к 21.58 мск цена снизилась до $37,17 за баррель.

Цена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель

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