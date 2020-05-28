Энергетика
ВедомостиЦена нефти Brent впервые с начала марта поднялась выше $38 за баррель
Дороже $38 за баррель Brent стоит впервые с начала марта. По состоянию на 21.28 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. составила $38,16 за баррель (+3,25%), однако уже к 21.58 мск цена снизилась до $37,17 за баррель.
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Космос
Астронавты США на борту Crew Dragon сняли скафандры
Известия вчера в 18:48
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
Май в Москве стал рекордно дождливым
Дождь, который шел в Москве ночью 31 мая, продолжился днем.
Коммерсантъ 11:01
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа
Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском вчера в 03:43
Космос
Раскрыта загадка потерянной материи во Вселенной
Астрономы раскрыли загадку потери большого количества обычной (барионной) материи во Вселенной, существование которой предсказывалось, но которая никогда ранее не наблюдалась.
Lenta.ru 28 мая в 13:51
Общество
Воробьев рассказал о борьбе с подтоплениями из-за ливней
Ранее в воскресенье замначальника ГУ МЧС России по региону Сергей Война сообщил, что в Московской области после прошедшего ливня оказались подтопленными около 165 дачных участков, также пострадали десять загородных домов в районах Красногорска и Истры.
Lenta.ru 07:59
Здоровье
В Госдуме предложили включить в ОМС лечение от никотиновой зависимости
В программу обязательного медицинского страхования следует включить лечение пациентов с никотиновой зависимостью, считает член комитета Госдумы по охране здоровья психиатр-нарколог Борис Менделевич.
Коммерсантъ 02:38
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки в ФНС на получение МРОТ
Предприятия, сократившие штат более чем на 10% и не попавшие в список пострадавших, не могут претендовать на субсидии, по этой причине ФНС отказала: ресторанному бизнесу Иосифа Пригожина, хотя сам он заявку не подавал, отказ получил и Тимати, но его музыкальный лейбл "Блэк Стар" успешно проходит проверку на получение выплат сотрудникам, также отказ получил Леонид Агутин и Григорий Лепс.
ZAB.RU вчера в 22:21
Футбол
Пайет – об отказе от понижения зарплаты: «Я глава семьи, у меня есть финансовые обязательства»
Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет объяснил, почему не готов идти на снижение зарплаты в условиях пандемии коронавируса.
Бомбардир.ру 09:57
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына
Супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала подписчикам в Instagram подарки после появления в семье второго ребенка.
РИА Новости вчера в 06:07
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Политика
Украинский телеведущий пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.
РИА Новости 09:17
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Здоровье
Главный терапевт Минздрава поддержала запрет продажи сигарет до 21 года
Ранее с инициативой повышения возраста продажи сигарет и алкоголя выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.
ТАСС 07:32
Общество
В Пензенской области продлили режим повышенной готовности
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев внес изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области", продлив время действия ограничений до 14 июня.
ТАСС 11:08
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Политика
МИД осудил инцидент с журналистом РИА Новости в Миннеаполисе
Москва расценивает намеренное распыление полицией Миннеаполиса слезоточивого спрея в лицо корреспонденту РИА Новости Михаилу Тургиеву как проявление необоснованной жестокости, говорится в сообщении МИД.
РИА Новости 08:51
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Музыка
Владимир Кузьмин празднует 65-летие
31 мая 65-летие празднует народный артист России музыкант Владимир Кузьмин.
RT на русском 07:32
Единоборства
Минеев в первом раунде нокаутировал Пронина
Время МСК 10:15
Футбол
«Локомотив» попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным
РИА Новости 01:14