Энергетика
Rambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Происшествия
В Чикаго при стрельбе ранения получили не менее девяти человек
Не менее 9 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей во вторник в южной части американского Чикаго, штат Иллинойс.
РЕН ТВ 20:51
Наука
Запущена первая в мире шахтная ГЭС
По словам ученого, абсолютно безопасной для природы не может быть ни одна электростанция, и, например, очень мелкая рыба может получить повреждения в шахтной ГЭС, но большинство из них все же способны пройти через шахту невредимыми.
Популярная механика вчера в 12:05
Происшествия
Афганская девочка застрелила убивших ее родителей боевиков «Талибана»
Газета.Ru 10:51
Происшествия
В Харькове задержан сообщник захватившего в Луцке заложников
У мужчины, который захватил заложников в Луцке, были сообщники, некоторые из них уже задержаны, сообщил руководитель антитеррористического центра СБУ Руслан Баранецкий.
RT на русском 15:35
Политика
Немецкие ученые оценили уровень демократии в Украине и РФ
В 46 государствах демократия является "дефектной", утверждают ученые. К автократии пришли 55 государств.
Московский Комсомолец 20:26
Армия и оружие
Внезапная проверка войск и флотов завершилась в России
Объявленная президентом России Владимиром Путиным внезапная проверка боевой готовности в ВС России закончилась.
Газета.Ru 17:20
Здоровье
Онколог Смирнова рекомендовала пить воду для здоровья кишечника
ToDay News Ufa 05:11
Футбол
«Крылья Советов» останутся в РПЛ, «Химки» выступят в ФНЛ
Напомним, что «Химки» заняли второе место в прошлом сезоне ФНЛ, завершившемся досрочно из-за пандемии коронавируса и заработал право выступить в РПЛ, но клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы.
Евро-футбол.ру вчера в 12:47
Армия и оружие
Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США
«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 02:29
Футбол
«Рубин» предложил контракт Александру Кокорину
Казанский «Рубин» предложил контракт футболисту «Зенита» Александру Кокорину, который выступает на правах аренды в «Сочи».
Коммерсантъ Казань 09:21
Технологии
Илон Маск считает, что у чипирования есть преимущества
Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
Astera 13:30
Экономика
Новый план Путина: июльский указ президента оказался скромнее майского
Новый указ Путина выглядит скромнее указа 2018 года.
Forbes 09:59
Политика
МИД Греции обвинил Турцию в эскалации в Средиземном море
Заявление Турции от 21 июля о разведке месторождений, разосланное средствами НАВТЕКС, незаконно и представляет собой эскалацию напряженности в регионе, заявил МИД Греции.
ИА Красная Весна 15:44
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Светличная получила сотрясение мозга во время съемок
Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная получила сотрясение мозга, когда давала интервью одному из телеканалов.
Аргументы и Факты 05:27
Общество
Композитор Юрий Антонов попал в больницу
Lenta.ru 06:51
Общество
В Москве скончались еще 19 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 19 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей в столице до 4350, пишет РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб.
Газета.Ru 16:14
Здоровье
Реальное число зараженных коронавирусом в США сочли заниженным в несколько раз
Реальное число зараженных коронавирусом в США может превышать официальные цифры в несколько раз.
Lenta.ru 17:23
Авто
Производство нового тягача класса Euro 6 начнется в ноябре на «КамАЗе»
Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros с двигателем экологического класса «Евро-6» начнется на заводе «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах в ноябре 2020 года.
Автоновости дня 15:05
Авто
Компания FAW зарегистрировала бренд в России для нового кроссовера
Китайская компания FAW зарегистрировала бренд Bestune, торговые наименования Bestune и Bestune T77 в России.
Мой Брянск вчера в 15:33
Происшествия
Вода ушла из подтопленных домов в Нижних Сергах
Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
Известия 03:16
Здоровье
Пошел по этапам: станет ли «Полиоксидоний» лекарством против СOVID-19
Российский препарат «Полиоксидоний» прошел первый этап испытаний по международному протоколу ВОЗ при лечении СOVID-19.
Известия 17:01
Здоровье
Академик РАН пояснил, когда закончится первая волна коронавируса
До момента пока коронавирусом не переболеют около 80% населения будет продолжаться первая и единственная волна инфекции, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета академик Виталий Зверев 21 июля журналистам.
ИА Красная Весна 09:12
Политика
Дегтярева в Хабаровске встретили новым митингом
Прибытие в Хабаровск назначенного врио губернатора края представителя ЛДПР Михаила Дегтярева не остановило акций протеста, сообщают местные СМИ.
РБК 07:14
Игры
Костюмы «мстителей» из Marvel’s Avengers: Тор без пузика и потрёпанный Халк
Есть, например, «космический» Железный человек и Тор без лишнего веса и пуза, с которым он щеголял в «Мстителях».
Чемпионат 04:03
Политика
Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что страну, вероятно, ожидает ухудшение ситуации с коронавирусом перед тем, как Соединенные Штаты смогут справиться с вирусом.
РБК 20:25
Авто
В Сети опубликовали тизер нового поколения Hyundai Tucson
Корейская компания Hyundai в конце 2020 года представит серийную версию кроссовера Tucson нового поколения.
Известия 04:07
Армия и оружие
Израиль атаковал цели на юге Дамаска, пострадали семь солдат
Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
Парламентская газета вчера в 17:50
Армия и оружие
Микроскопический разведывательный дрон США захватили в Сирии
Российская газета 03:34