Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦена на нефть Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с 9 марта поднялась выше $44 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
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Цена нефти Brent выросла на 3% и превысила $44,5

РБК11:38

Цена нефти Brent впервые с начала марта превысила $44 за баррель

RT на русском12:30

Фьючерс на сырую нефть марки Brent на сентябрь на Лондонской нефтяной бирже 21 июля в 12:10 MSK составил $44.38 за баррель (+$1.10; +2.54%)

АК&М05:20

Нефть пытается «штурмовать» отметку $43,93 за баррель — эксперт

REGNUM06:06

Нефть незначительно дорожает на бирже, стоимость барреля Brent превысила 43 доллара

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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $44

ТАСС04:59

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Не менее 9 человек пострадали в результате стрельбы, произошедшей во вторник в южной части американского Чикаго, штат Иллинойс.
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Российский флот начал отслеживать вошедший в Черное море эсминец США

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) Porter (типа "Орли Берк") ВМС США, зашедшего в 19:45 19 июля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.
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«Рубин» предложил контракт Александру Кокорину

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Недавно Маск рассказал, в чем же будут преимущества чипирования.
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Новый план Путина: июльский указ президента оказался скромнее майского

Новый указ Путина выглядит скромнее указа 2018 года.
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Из всех подтопленных домов в городе Нижние Серги (Свердловская область) ушла вода.
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Самолеты ВВС Израиля вечером в понедельник атаковали цели в южных окрестностях Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на командование вооруженных сил арабской республики.
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