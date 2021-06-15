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Экономика

Цена нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $74

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднималась выше $74 за баррель. Последний раз выше этой отметки Brent была 26 апрелz 2019 года.В источнике

Подробнее о событии

Цены на нефть вернулись к доковидным значениям и продолжат расти

Экономика сегодня05:17

Новак рассказал, на что указывает текущая стоимость нефти

ПРАЙМ10:06

Цена нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $74

Коммерсантъвчера в 15:20

Цены на нефть марки WTI превысили $72 за баррель

ИА Красная Весна01:30

Стоимость нефти Brent резко выросла впервые за два года

ФАН18:18

Цены на нефть растут: Brent - $74,64 за баррель, WTI - $72,71

Агентство нефтегазовой информации00:49

Котировки нефти достигли максимума за два года

Интерфакс14 июня в 10:39
Интересное

Путин назвал Байдена «очень опытным»

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Джо Байденом в Женеве назвал американского президента очень опытным политиком.
Газета.Ru12:14

Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.
ТАСС11:50
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Свердловские власти начали проверку из-за снижения студенту оценки из-за цвета волос

Ранее в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, где педагоги Уральского политехнического колледжа (УПК МЦК) говорят студенту о снижении оценки по итогам защиты дипломной работы, объясняя это его внешним видом, в частности, зеленым цветом волос и серьгами.
ТАСС06:46

В Москве стартует Международный фестиваль документального кино

Откроется фестиваль в Москве 18 июня премьерой пронзительного и напряженного канадского триллера «Портрет» – о семейных тайнах, иммиграции и искусстве, мировая премьера которого прошла на крупнейшем в Северной Америке фестивале неигрового кино «Hot Docs» в Торонто.
Собеседник09:54

Путин отказался от официального приема в аэропорту Женевы

Президент России Владимир Путин отказался от официального приема швейцарскими властями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Женевы, сообщило издание Tribune de Geneve со ссылкой на мэра города Фредерику Перле.
Ведомости04:46

Путин заявил, что Навальный знал, что нарушает закон

Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон.
РИА Новости12:24