"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.
Ранее в группе "Типичный Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, где педагоги Уральского политехнического колледжа (УПК МЦК) говорят студенту о снижении оценки по итогам защиты дипломной работы, объясняя это его внешним видом, в частности, зеленым цветом волос и серьгами.
Откроется фестиваль в Москве 18 июня премьерой пронзительного и напряженного канадского триллера «Портрет» – о семейных тайнах, иммиграции и искусстве, мировая премьера которого прошла на крупнейшем в Северной Америке фестивале неигрового кино «Hot Docs» в Торонто.
Президент России Владимир Путин отказался от официального приема швейцарскими властями на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Женевы, сообщило издание Tribune de Geneve со ссылкой на мэра города Фредерику Перле.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что блогер Алексей Навальный, который, игнорируя требования закона РФ, покинул территорию страны и не отмечался в органах как лицо дважды осужденное к условному сроку, сознательно нарушал закон.