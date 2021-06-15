Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом он сообщил в интервью западным журналистам, опубликованном на сайте Офиса президента.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, отвечая на вопрос об оппозиции в России, Путин напомнил, что США еще в 2017 году объявили Россию "врагом и противником".
Проверенный сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры на основании слухов и различных утечек, поделился предполагаемыми рендерами смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3. Рендеры были созданы корейский дизайнером.