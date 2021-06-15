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Экономика

Цена нефти Brent впервые с апреля 2019 года превысила $74

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE поднималась выше $74 за баррель. Последний раз выше этой отметки Brent была 26 апрелz 2019 года.В источнике

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