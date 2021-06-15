Путин заявил о поддержке Штатами враждебных стране организаций

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с американским коллегой Джо Байденом, отвечая на вопрос об оппозиции в России, Путин напомнил, что США еще в 2017 году объявили Россию "врагом и противником".