Энергетика
РБКЦена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70. Это произошло на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Карема Сулеймани.
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Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов
Znak.comвчера в 23:52
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Бранислав Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»
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Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа
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Армия и оружие
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У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Общество
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В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий «Золотой глобус». Почти все знаменитости оделись на мероприятие сдержанно и элегантно.
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Самыми «матерящимися» городами России признали Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Сургут и Нижневартовск.
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
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Общество
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Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
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Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
Происшествия
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Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Общество
В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла
Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Хоккей
Россия сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией на МЧМ-2021
Стал известен состав групп молодежного чемпионата мира-2021 года.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Хоккей
Канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России
Кино
Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном
На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
Армия и оружие
В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты
Токсичные субстанции были обнаружены в колодце, расположенном рядом с базой ВВС США Йокота, которая находится в черте префектуры Токио.
Хоккей
ФХР намерена оставить Брагина во главе молодежной сборной России
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным.
Политика
Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове
Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Гаджеты
Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10
Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Общество
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Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты в России
«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», - цитирует президента Crocus Group Араза Агаларова журнал Forbes.
Политика
Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Шоу-бизнес
«Переделанную» Ани Лорак затравили за «огромные» губы
Критики затравили певицу за естественность её внешности.
Общество