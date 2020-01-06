Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70. Это произошло на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Карема Сулеймани.
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Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБКвчера в 20:46

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Lenta.ruвчера в 22:54

Цена на нефть выросла более чем на 2%

Эхо Москвывчера в 22:31

Цены на нефть взлетели выше 70 долларов при открытии торгов

Московский Комсомолецвчера в 22:54

Цена на нефть на фоне убийства Сулеймани впервые за полгода превысила 70 долларов

Znak.comвчера в 23:52

Цены на нефть пробили полугодовой максимум

Pravda.Ruвчера в 23:32

Впервые за полгода цена нефти Brent превысила $70

МонаВиставчера в 23:35
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Хоккей

Романов попал в символическую сборную МЧМ

Определена символическая сборная молодежного чемпионата мира-2020.
Sports.ru вчера в 16:15
Футбол

Бранислав Иванович отказался продлевать контракт с «Зенитом»

Капитан петербургского «Зенита» Бранислав Иванович не будет продлевать контракт с клубом и станет свободным агентом по окончании текущего сезона 2019/2020.
Мойка78 вчера в 12:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа

Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Аргументы недели вчера в 11:52
Армия и оружие

В Тегеране усомнились в возможности США ударить по 52 объектам в Иране

У США вряд ли хватит смелости вступить в вооруженный конфликт с Ираном, заявил командующий иранскими вооруженными силами Абдулрахим Мусави, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о готовности нанести удар по 52 объектам в Иране, если американские граждане или имущество подвергнутся атаке.
Rambler News Service вчера в 05:38
Общество

Платье Дженнифер Лопес на «Золотом глобусе-2020» стало предметом для шуток в Сети

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премий «Золотой глобус». Почти все знаменитости оделись на мероприятие сдержанно и элегантно.
Woman.ru вчера в 23:42
Общество

Названы города России, где больше всего ругаются матом

Самыми «матерящимися» городами России признали Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Сургут и Нижневартовск.
ТК Звезда 03 января в 06:04
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Армия и оружие

Японский военный аналитик рассказал о советском «короле скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро поделился впечатлениями от истребителя МиГ-25 в блоге на Yahoo News Japan, отметив, что он является "самым быстрым в мире".
РИА Новости вчера в 21:30
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Общество

Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году

Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Волжская новь вчера в 08:06
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

Умер хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко, сообщила его жена Анна в Facebook.
РИА Новости вчера в 02:46
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество

В Красноярском крае поднялся уровень воды из-за аномального тепла

Уровень воды в реках вблизи поселков Абалаково и Стрелка на севере Красноярского края поднялся из-за аномального тепла, сообщил журналистам заместитель начальника краевого главка МЧС Роман Ветчинников.
РИА Новости вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Степаненко отказалась работать на Петросяна

Lenta.ru вчера в 21:48
Хоккей

Россия сыграет с США, Швецией, Чехией и Австрией на МЧМ-2021

Стал известен состав групп молодежного чемпионата мира-2021 года.
Sports.ru вчера в 18:30
Общество

В России могут скорректировать возраст вступления в брак

Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
REGNUM 04 января в 10:17
Хоккей

Канадские фанаты развесили плакат «Давай Канада» над скамейкой России

Газета.Ru вчера в 14:57
Кино

Первый канал покажет новый «Зеленый фургон» с Дмитрием Харатьяном

На Первом канале покажут продолжение двухсерийного телефильма "Зеленый фургон" (1983), в котором вернулся к своей роли Дмитрий Харатьян, сообщает сайт Первого канала.
РИА Новости 03 января в 11:10
Армия и оружие

В колодце у военной базы США в Японии обнаружили ядовитые кислоты

Токсичные субстанции были обнаружены в колодце, расположенном рядом с базой ВВС США Йокота, которая находится в черте префектуры Токио.
Известия вчера в 21:07
Хоккей

ФХР намерена оставить Брагина во главе молодежной сборной России

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал возможное продление контракта с главным тренером молодежной сборной Валерием Брагиным.
Sport24.ru вчера в 17:47
Политика

Крымский депутат призвал США не множить мифы о полуострове

Глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал американских политиков перестать множить мифы о Крыме, пытаясь поставить под сомнение его российский статус.
Известия вчера в 05:15
Гаджеты

Huawei Nova 4, Honor V10, Honor 10 и MediaPad M6 обновились до EMUI 10

Первыми устройствами, получившими новую прошивку, стали смартфоны Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Дни24 03 января в 03:23
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Культура

Скончался народный артист России Геннадий Пискунов

Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Вечерняя Москва вчера в 11:03
Общество

Россиян ждет аномальное тепло на Рождество

Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
ТАСС вчера в 08:09
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты в России

«Средняя пенсия в стране сегодня в районе 200 долларов, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая», - цитирует президента Crocus Group Араза Агаларова журнал Forbes.
LentaChel.ru 02 января в 22:44
Политика

Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

«Переделанную» Ани Лорак затравили за «огромные» губы

Критики затравили певицу за естественность её внешности.
Bimru.ru вчера в 06:15
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 04 января в 10:21
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