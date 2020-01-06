Энергетика
РБКЦена нефти Brent впервые за полгода превысила $70
Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70. Это произошло на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
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Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Авто
Что нужно знать каждому, у кого есть автомобиль в 2020 году
2020 год принесет российским автовладельцам множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Политика
На выборах президента Хорватии побеждает оппозиционер Миланович
Экс-премьер Хорватии, руководитель оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента страны, сообщает хорватская избирательная комиссия.
Происшествия
Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе
Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
Кино
Почему утонул «Одесский пароход»
Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
Футбол
Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не сравнивать полузащитника "горожан" Фила Фодена с ветераном команды Давидом Сильвой.
Армия и оружие
Трамп пригрозил применить против Ирана новейшее вооружение
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка недавно потратила два триллиона долларов на новое вооружение.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Путешествия
Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.
Хоккей
«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Гаджеты
CES 2020: новые ноутбуки-трансформеры Acer Spin 5 и Spin 3 наделены поддержкой Wi-Fi 6
Компания Acer приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых портативных компьютеров Spin 5 и Spin 3 с трансформируемой конструкцией.
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами
Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Хоккей
Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ
"Тампа Бэй Лайтнинг" одержала победу в гостях над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости»
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро назвал советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-25 «королем скорости» и напомнил, что этот самолет до сих пор является самым быстрым в мире.
Политика
Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Армия и оружие
Ракетные войска Ирана приведены в боевую готовность
Состояние повышенной боевой готовности объявлено в ракетных войсках Ирана, со ссылкой на анонимный источник сообщает 6 января Reuters.
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
90% поверхности Венеры покрыто застывшей базальтовой лавой. До сих пор оставалось неясным, случаются ли до сих пор на планете извержения.
Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Экономика
Рынок российских акций открылся снижением основных индексов
Индекс РТС показал снижение в 0,63%, достигнув отметки в 1554,35 пункта.
Авто
Официально представлен электрический кроссовер Fisker Ocean
Компания Fisker официально представила свой электрический кроссовер Ocean - в преддверии выставки CES его показали в Лас-Вегасе.
Футбол
Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Спорт
Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»
Гаджеты
HP представила первый в мире моноблок с мощнейшей графикой NVIDIA RTX
Компания HP выпустила моноблок ENVY 32 All-in-One (AiO) - первое устройство данного класса, имеющее встроенную видеокарту семейства NVIDIA GeForce RTX (вплоть до RTX 2080).
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Хоккей
«Вашингтон» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме
Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард «Вашингтона» Ларс Эллер. В итоге: 5:4 в пользу «столичных».