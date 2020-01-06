Энергетика

РБКРБКЦена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

Стоимость барреля североморской Brent впервые с конца мая превысила $70. Это произошло на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Lenta.ruвчера в 22:54

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель из-за обострения на Ближнем Востоке

Интерфакс01:36

Цена нефти марки Brent впервые за полгода превысила 70 долларов за баррель

Эхо Москвы02:29

Цена на нефть Brent превысила $70

Коммерсантъ01:11

Цена нефти Brent превысила $70 за баррель

ТАСС02:51

Цена нефти Brent впервые за полгода превысила $70

РБКвчера в 20:46

Российская нефтяная отрасль показала высокую конкурентоспособность

ФедералПрессвчера в 08:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 03:12, Ашберн
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Авто

Что нужно знать каждому, у кого есть автомобиль в 2020 году

2020 год принесет российским автовладельцам множество изменений — от введения электронных паспортов до возможности получать госномера прямо в автосалоне у дилера.
Автоновости дня вчера в 00:43
Политика

На выборах президента Хорватии побеждает оппозиционер Миланович

Экс-премьер Хорватии, руководитель оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович побеждает во втором туре выборов президента страны, сообщает хорватская избирательная комиссия.
RuNews24.ru вчера в 16:54
Происшествия

Украинские военные подорвались на своей мине в Донбассе

Грузовик с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе, в результате чего погиб один человек.
ТАСС вчера в 07:11
Кино

Почему утонул «Одесский пароход»

Под Новый год анонс новой кинокомедии «Одесский пароход», снятой режиссёром Сергеем Урсуляком по мотивам произведений Михаила Жванецкого, разогнал ожидания публики до невероятной высоты.
REGNUM 04 января в 16:39
Футбол

Гвардиола: «Для Фодена лучше, чтобы его не сравнивали с Сильвой»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не сравнивать полузащитника "горожан" Фила Фодена с ветераном команды Давидом Сильвой.
Soccer.ru 01:46
Армия и оружие

Трамп пригрозил применить против Ирана новейшее вооружение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка недавно потратила два триллиона долларов на новое вооружение.
vtomske.ru вчера в 05:10
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Путешествия

Крым установил новый постсоветский рекорд по числу принятых туристов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что за 2019 год в республики отдохнули около 7,43 млн туристов, что стало новым рекордом за постсоветские годы.
Газета.Ru 02:52
Хоккей

«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011

Говорит Москва 02:52
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс 02:43
Кино

Триумф Мендеса и Тарантино: в Лос-Анджелесе вручили «Золотой глобус»

Вести.Ru 02:59
Гаджеты

CES 2020: новые ноутбуки-трансформеры Acer Spin 5 и Spin 3 наделены поддержкой Wi-Fi 6

Компания Acer приурочила к выставке потребительской электроники CES 2020 анонс новых портативных компьютеров Spin 5 и Spin 3 с трансформируемой конструкцией.
3DNews 01:25
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала Урганту ногу с шестью пальцами

Напомним, недавно певица опубликовала в сети обложку к своему новому хиту, на фотографии поклонники рассмотрели на одной из ног Лободы шесть пальцев.
Privet-Rostov.ru 04 января в 11:54
Происшествия

В Тюменской области грузовик столкнулся с автобусом из Таджикистана

РИА Новости 03:10
Хоккей

Два очка Кучерова помогли «Тампе Бэй» победить «Каролину» в матче НХЛ

"Тампа Бэй Лайтнинг" одержала победу в гостях над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 02:50
Армия и оружие

Советский МиГ-25 назвали «королем скорости»

Японский военный аналитик Мори Кэнтаро назвал советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-25 «королем скорости» и напомнил, что этот самолет до сих пор является самым быстрым в мире.
Lenta.ru 02:02
Политика

Зеленский с семьей уехал отдыхать в Оман

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей уехал отдыхать на побережье Оманского залива.
Известия вчера в 07:46
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Армия и оружие

Ракетные войска Ирана приведены в боевую готовность

Состояние повышенной боевой готовности объявлено в ракетных войсках Ирана, со ссылкой на анонимный источник сообщает 6 января Reuters.
Красная весна 01:07
Космос

На Венере обнаружены признаки активного вулканизма

90% поверхности Венеры покрыто застывшей базальтовой лавой. До сих пор оставалось неясным, случаются ли до сих пор на планете извержения.
Дилетант 04 января в 06:37
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости вчера в 02:46
Экономика

Рынок российских акций открылся снижением основных индексов

Индекс РТС показал снижение в 0,63%, достигнув отметки в 1554,35 пункта.
ГЛАС.RU 03:00
Авто

Официально представлен электрический кроссовер Fisker Ocean

Компания Fisker официально представила свой электрический кроссовер Ocean - в преддверии выставки CES его показали в Лас-Вегасе.
За рулем Кубань 01:41
Футбол

Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Газета.Ru 02:34
Спорт

Россиянин Большунов выиграл «Тур де Ски»

РИА Новости вчера в 09:49
Гаджеты

HP представила первый в мире моноблок с мощнейшей графикой NVIDIA RTX

Компания HP выпустила моноблок ENVY 32 All-in-One (AiO) - первое устройство данного класса, имеющее встроенную видеокарту семейства NVIDIA GeForce RTX (вплоть до RTX 2080).
KM.ru 02:39
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Хоккей

«Вашингтон» вырвал победу у «Сан-Хосе» в овертайме

Победную шайбу на второй минуте овертайма забросил форвард «Вашингтона» Ларс Эллер. В итоге: 5:4 в пользу «столичных».
ГЛАС.RU вчера в 18:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное