Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЦена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
Коммерсантъ02 апреля в 02:38

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Нефть Brent подорожала более чем на 15%

News.ruвчера в 10:01

Нефть Brent дорожает более чем на 6%

РИА Новости02 апреля в 00:48

Нефть Brent подешевела более чем на 5%

Известиявчера в 02:05

Brent подорожала более чем на 46%

ТАСС02 апреля в 10:44

Цена нефти Brent поднималась более чем на 40%

RT на русском02 апреля в 11:00

Цена нефти марки Brent выросла до $30

ИА Красная Весна02 апреля в 10:59

Цена на нефть Brent растёт более чем на 15%

REGNUMвчера в 09:14
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено вчера в 23:52, Ашберн

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Общество

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне

Кадыров объяснил запрет выходить на улицу в ночное время в Чечне Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил запрет выходить на улицу по ночам в регионе с пятницы, 3 апреля.
РБК вчера в 20:34
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Общество

Андрей Травников разрешил работать предприятиям Новосибирской области

Губернатор сообщил, что на протяжении многих недель заболевание этими традиционными болезнями на территории Новосибирской области снижается.
Gorsite.ru вчера в 08:21
Происшествия

В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий

Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
RT на русском вчера в 14:53
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Энергетика

Цены на нефть резко взлетели после заявления Трампа

Нефть показала феноменальный рост в четверг после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.
Expert.ru 02 апреля в 11:37
Футбол

Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»

Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Спорт-Экспресс 02 апреля в 14:50
Экономика

Определен список системообразующих авиакомпаний России

Список авиакомпаний, определенных в качестве системообразующих для экономики России, утвержден правительственной комиссией, полный перечень организаций опубликован 2 апреля информационной группой «Интерфакс».
ИА Красная Весна 02 апреля в 10:29
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Трамп высказался по поводу сокращения добычи нефти

Президент США Дональд Трамп считает, что низкие мировые цены на нефть вынудят Россию и Саудовскую Аравию сократить объемы ее добычи.
Интерфакс вчера в 23:33
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Общество

Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан

Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Интерфакс вчера в 17:56
Финансы

Курс евро опустился ниже 83 рублей

Биржевой курс евро в ходе торгов опустился ниже 83 рублей впервые с 17 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Rambler News Service вчера в 04:58
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости вчера в 11:27
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Политика

Премьер Италии предупредил Еврокомиссию о конце «европейской мечты»

Власти ЕС и власти стран-членов должны руководствоваться не учебниками экономики, а принципом солидарности; спасать нужно не Италию, которая в нынешнем кризисе не виновата, а весь Евросоюз; если не будет принято необходимых мер, 2020-й может стать годом конца европейской мечты, написал Конте.
REGNUM вчера в 06:42
Наука

Первая вакцина от коронавируса прошла испытания

В ходе экспериментов с лабораторными мышами исследователям удалось установить, что потенциальная вакцина при попадании в организм способствует выработке специфичных к SARS-CoV-2 антител, которых должно быть достаточно для нейтрализации коронавируса.
Популярная механика вчера в 00:30
Общество

Утверждены временные правила оформления больничных людям старше 65 лет

Москва, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM В России утверждены временные правила оформления больничных листов и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период карантина по коронавирусу гражданам старше 65 лет.
REGNUM 02 апреля в 01:58
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:33
Общество

Собянин рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Проценко

Заразившийся коронавирусом главврач городской клинической больницы 40 Денис Проценко чувствует себя приемлемо, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1", выразив надежду, что врач скоро вернется в ряды борцов с вирусом.
РИА Новости вчера в 13:42
Общество

Жители Нью-Йорка бесплатно разместили у себя застрявших в США россиян

Коронавирусы сохраняются в виде аэрозоля (взвешенных в воздухе частиц менее 5 микрометров в диаметре) на протяжении 8—10 часов.
ToDay News Ufa вчера в 03:11
Авто

Автомобили Toyota в России подорожали

Как сообщают «Автоновости дня», сильнее всех подорожал внедорожник Land Cruiser 200 – его базовая комплектация прибавила в цене сразу 110 000 тысяч и теперь стоит 4 985 000 рублей.
Автоновости дня 02 апреля в 04:50
Кино

Netflix объявил о закрытии сериала «Вампирские войны»

Руководители кинокомпании Netflix сообщили о закрытии сериала «Вампирские войны».
Культуромания 01 апреля в 11:38
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

Тысячи записей видеозвонков Zoom попали в открытый доступ

Коммерсантъ вчера в 23:45
Общество

В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае выявили 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. При этом 18 из них завезены из других стран.
RT на русском вчера в 22:42
Происшествия

Умар Джабраилов попал в больницу в Москве

РБК 02 апреля в 12:55
Происшествия

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Газета.Ru вчера в 06:52
Авто

Глава Volkswagen случайно раскрыл внешность нового Volkswagen Tiguan

Компания Volkswagen продолжает проектировать новые модели даже в онлайн-режиме.
Автоновости дня вчера в 04:04
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