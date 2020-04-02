с чего всё началось

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.

Цена нефти Brent выросла более чем на 10%

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