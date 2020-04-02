Энергетика

Взгляд.руВзгляд.руЦена нефти Brent выросла более чем на 10%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне на бирже ICE в Лондоне утром в четверг выросла на 10,1% – до 27,24 доллара за баррель, следует из данных торговой площадки.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent
 с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 9,24%, до $27,26 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 10:40 мск.
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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне выросла более чем на 10%

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