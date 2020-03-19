Коронавирус

ТАССТАССЦена нефти Brent выросла более чем на 15%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 20:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $28,3 за баррель.
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Цена на нефть Brent поднялась выше $29

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По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
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Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
REGNUM 17:27
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В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
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В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
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Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
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Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
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Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?

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Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса

Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
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В Минздраве Чехии не исключили, что границы стран Евросоюза будут оставаться закрытыми до двух лет.
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Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект программы льготного лизинга спецтехники, который, по сути, возобновляет ее действие вопреки решениям предыдущего правительства.
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"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
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МИД обвинил США в подкладывании мины под «Северный поток-2»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает инсинуациями утверждения Вашингтона о якобы "российском энергетическом оружии".
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Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
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В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»

Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
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Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

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Опубликовали первые изображения купеобразного Audi Q5 Sportback

Накануне СМИ сообщили, что компания Audi готовит купеобразную версию кроссовнра Q5, которая получит в названии приставку Sportback.
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
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Патриарх Кирилл призвал рассматривать коронавирус как милость Божию

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