Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 20:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $28,3 за баррель.

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

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Армия и оружие Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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