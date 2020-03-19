Коронавирус
ТАССЦена нефти Brent выросла более чем на 15%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 20:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $28,3 за баррель.
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Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
Автоспорт
Пилот «Рено» выиграл виртуальный «Гран-при Бахрейна», Шварцман сошел
Происшествия
Заражение коронавирусом на Сахалине пока не подтвердили
По информации оперативной рабочей группы правительства Сахалинской области по состоянию на 9:00 23 марта в регионе не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Зеленский провёл переговоры с главой МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Футбол
Черчесов допустил возвращение Кокорина в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что допускает возможность возвращения нападающего Александра Кокорина в состав национальной команды.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса
Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
Политика
CNN сообщил об успехах России в борьбе с коронавирусом
В России зафиксировано гораздо меньше случаев заболевания коронавирусом, чем в Люксембурге, что подтверждает эффективность принятых мер.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Армия и оружие
Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии
Москва, 23 марта 2020, 00:27 — REGNUM Первые два самолета военно-транспортной авиации ВКС России с передовой группой российских военных специалистов и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий прибыли на авиабазу ВВС Италии Практик де Маре, расположенную неподалёку от Рима, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
В России могут приостановить работу кинотеатров
Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
Энергетика
Цены на нефть на открытии обвалились на 8-9%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Политика
Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии
Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
Общество
Коронавирус унес в прошлое комфорт и блага глобализации. Какой будет жизнь после пандемии?
Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 обрушила привычный образ жизни миллионов людей.
Здоровье
Британские отоларингологи обнаружили новый симптом коронавируса
Британская ассоциация отоларингологии сообщает, что потеря обоняния может стать одним из симптомов заражения коронавирусной инфекцией.
Общество
Минздрав Чехии допустил закрытие границ стран ЕС до двух лет
В Минздраве Чехии не исключили, что границы стран Евросоюза будут оставаться закрытыми до двух лет.
Экономика
Лизинг спецтехники поедет по накатанной
Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект программы льготного лизинга спецтехники, который, по сути, возобновляет ее действие вопреки решениям предыдущего правительства.
Кино
Самым популярным в мире стал фильм с предсказанием о коронавирусе
Как сообщает Warner Bros, «Заражение» сейчас — один из самых популярных фильмов.
Здоровье
Итальянский врач развеял миф, что коронавирус опасен лишь для пожилых
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Политика
МИД обвинил США в подкладывании мины под «Северный поток-2»
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает инсинуациями утверждения Вашингтона о якобы "российском энергетическом оружии".
Футбол
Экс-президент «Реала» Санс умер из-за коронавируса
Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс не справился с коронавирусной инфекцией. Испанец умер на 77-м году жизни.
Здоровье
В Минздраве назвали способы поддержания иммунитета во время карантина
Драпкина советует на время карантина заняться танцами.
Кино
В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»
Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
Происшествия
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Авто
Опубликовали первые изображения купеобразного Audi Q5 Sportback
Накануне СМИ сообщили, что компания Audi готовит купеобразную версию кроссовнра Q5, которая получит в названии приставку Sportback.
Политика
Минздрав Украины предложил ввести в стране чрезвычайное положение
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за введение в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса.
Религия