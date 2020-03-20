Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 20:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $28,3 за баррель.

Цена нефти Brent выросла более чем на 15%

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