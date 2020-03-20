Энергетика
ТАССЦена нефти Brent выросла более чем на 15%
Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 15% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. Согласно данным на 20:30 мск, стоимость нефти Brent составляет $28,3 за баррель.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Политика
В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Ранее экс-депутат Верховной рады, глава организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что его сторонники намерены пересечь границу с Крымом на пункте пропуска Чонгар в начале мая.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Шоу-бизнес
Решетова поздравила дочь Тимати с днем рождения
Модель поделилась трогательным фото с сыном 19 марта дочери Тимати, Алисе Юнусовой, исполнилось шесть лет.
Политика
Правозащитники просят ООН повлиять на перенос голосования по Конституции
Правозащитники просят ООН повлиять на перенос голосования по Конституции Правозащитный центр «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» попросили спецдокладчиков ООН убедить российские власти перенести голосование о поправках к Конституции на более поздний срок.
Общество
Грузия прекращает авиасообщение со всеми странами
Грузия с 21 марта полностью прекращает авиасообщение со всеми странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Общество
Отели Турции откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса
Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выпустила рекомендацию для отелей и гостиниц временно отказаться от формата «шведского стола».
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Общество
Взимание платы с грузовиков системой «Платон» могут приостановить
Система взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» может быть временно отменена на фоне экономических рисков из-за распространения коронавируса нового типа.
Общество
Москва направила Парижу ноту из-за ситуации с россиянами на лайнере
Посольство России в Париже направило МИД Франции ноту с просьбой разрешить ситуацию с российскими туристами, которые не могут покинуть круизный лайнер Costa Pacifica, находящийся вблизи Марселя.
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Общество
В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса
В России поправились еще четыре пациента с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло девяти, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Музыка
«Евровидение-2020» официально отменили из-за коронавируса
Организаторы конкурса «Евровидение-2020» на своем аккаунте в Twitter опубликовали пост с информацией об отмене состязания из-за угрозы все большего распространения вируса COVID-19.
Общество
Андрей Аршавин подал в суд на Юлию Барановскую
Футболист Андрей Аршавин подал иск к бывшей спутнице жизни и матери трех общих детей – телеведущей Юлии Барановской.
Общество
Власти Подмосковья уточнили постановление о работе торговых центров
"Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу кинотеатров в указанных объектах", - говорится в сообщении.
Политика
Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, предприниматель Роман Путин планирует создать партию на базе движения «Люди дела», объединяющего представителей бизнеса.
Экономика
Малый и средний бизнес получат отсрочку на выплату страховых взносов
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о решении правительства ввести мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в другого ученика, который был его соседом по парте.
Происшествия
В Челябинске возбудили дело из-за строительства набережной
Происшествия
Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми
В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Здоровье
Министр здравоохранения Тульской области прошел анализ на коронавирус
Эрк пояснил, что вернулся в Россию в конце февраля. Он прошел анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Культура
Концерт Бузовой в Саратове перенесли на ноябрь
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.